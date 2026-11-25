Devisal by Grisport, team interno della Grisport di Castelcucco, azienda trevigiana produttrice di calzature per la montagna, il tempo libero ed il settore antinfortunistico, ha deciso di rendere omaggio proprio a Marc Marquez con una sneaker “total white” con dettagli rossi, che rimanda al colore della moto che gli ha fatto compiere un’impresa straordinaria e davvero inaspettata.

Dallo stile fresco e giovane, si tratta di una calzatura per il tempo libero che non rinuncia alla buona qualità dei materiali impiegati ed alla cura nei dettagli. Ideale per tutte e quattro le stagioni, è realizzata con tomaia in pelle e scamosciato, sottopiede in pelle, intersuola in PU, battistrada in PU compatto e con dettagli ricamati e impressi a fuoco.

