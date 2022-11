Noemi fa già tendenza: quanto costano abito (quasi sold out) e gioielli con cui ha sfilato insieme a Totti

Noemi Bocchi fa già tendenza. Per la prima uscita pubblica insieme a Francesco Totti la ragazza, 34 anni, ha scelto un abito di Yves Saint Laurent del valore di quasi 3500 euro. Capelli sciolti, borsa e scarpe coordinate, Noemi ha voluto un vestito in seta nera, prodotto in Italia, con profonda scollatura a V, spalline incrociate e ampio spacco laterale. Al polso, invece, un bracciale Cartier della linea Love del valore di circa 8mila euro. Sia il bracciale sia il vestito sono acquistabili sui profili delle rispettive maison, ma l'abito di Noemi, si legge sul portale di Saint Laurent, è ormai quasi sold out: ne è rimasto solo uno disponibile.