Alejandra Rodriguez a 60 anni rappresenterà l'Argentina a Miss Universo

Alejandra Rodriguez , avvocata e giornalista argentina, ha vinto a 60 anni la fascia di Miss Universo Buenos Aires e, ora, rappresenterà il suo Paese nell’edizione internazionale del concorso. Di recente all'evento è stata abolita la regola che imponeva che le concorrenti avessero tra i 18 e i 28 anni. "Stiamo inaugurando una nuova fase in cui le donne non sono solo bellezza fisica, ma tutto un altro insieme di valori. Sono la prima di questa generazione a iniziare con questo", ha dichiarato Alejandra.

Chi è Alejandra Rodriguez, la Miss di 60 anni

Laureata all'Università Nazionale di La Plata, Alejandra Rodriguez lavora come avvocata nell'area legale di un ospedale della provincia di Buenos Aires e esercita la libera professione nel campo del diritto di famiglia e civile. Si mantiene in forma con il cibo biologico, l'esercizio fisico e abitudini di vita salutari. Pratica il digiuno intermittente perché "in questo modo il corpo si disintossica e questo aiuta molto". Tra le sue passioni: il tango, la musica latinoamericana e la poesia.