Dal casco di Senna alla maglia del campione preferito: il collezionismo sportivo in una sola app

Un casco da gara indossato da Ayrton Senna e uno di Valentino Rossi. Ma anche maglie di calciatori legati a eventi decisivi come finali, mondiali, europei. E ancora palloni, guanti, pezzi pregiati. Un vero e proprio tesoro sportivo, pezzi di memoria e di emozioni che possono essere facilmente acquistati on line da collezionisti o da semplici appassionati. Tutto grazie a Collecto, piattaforma che consente di comprare quote di beni rari attraverso app (oltre a cimeli sportivi anche opere d’arte, orologi e oggetti di di lusso). Lanciata nel 2024 da Giovanni Camisasca, Matteo Costantini e Salvatore Zola, Collecto offre beni certificati e custoditi in caveau specializzati. L’offerta, prima e unica in Italia, già viaggia oltre i 100.000 iscritti.



Negli ultimi anni, il mercato delle aste online in Italia ha conosciuto un’espansione significativa. Fondata a luglio del 2023, Collecto fraziona la proprietà del pezzo pregiato in piccole quote, permettendo a più collezionisti di unire le forze e comprare insieme un bene raro ed introvabile, posizionandosi quindi tra un venditore ed una molteplicità di acquirenti in un mercato trasparente supportato da una comunità di collezionisti. Si occupa inoltre di tutto il processo fisico di gestione del bene, dallo scouting, quindi ricerca e certificazione, fino alla conservazione e alla vendita.



«Stiamo affermando la nostra posizione come prima piattaforma italiana per la proprietà frazionata di beni da collezione, sportivi e non solo - spiega il ceo di Collecto Giovanni Camisasca -. Dopo la crescita dell’ultimo anno abbiamo l’obiettivo di diventare un riferimento europeo. La domanda di accesso semplificato e sicuro al collezionismo di alto livello è in forte crescita, confermando l’interesse di acquisto di questa tipologia di beni sulle piattaforme digitali». D’ora in poi quindi, grazie a Collecto, una maglia del campione preferito o il casco del pilota dei sogni potranno essere acquistati semplicemente da app. Per realizzare un sogno o, chissà, magari per avere il cimelio prima di rivenderlo per acquistarne un altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA