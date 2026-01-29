"Shakespeare era una donna nera ed ebrea", la nuova teoria che riscrive la letteratura inglese   

Un nuovo libro sul drammaturgo William Shakespeare sostiene che le sue celebri opere non siano state scritte da lui, ma da una donna ebrea di pelle scura. La storica Irene Coslet sostiene che il vero genio dietro il canone shakespeariano fosse Emilia Bassano, poetessa inglese di origine ebraica e di pelle scura vissuta durante l’era elisabettiana.

William Shakespeare era una donna nera e ebrea?

Secondo il libro di Irene Coslet intitolato The Real Shakespeare: Emilia Bassano Willoughby, Shakespeare era in realtà Emilia Bassano, una poetessa inglese di origine ebraica e di pelle scura vissuta durante l'era elisabettiana. L’opera si basa su una rianalisi di documenti storici, che secondo l’autrice sarebbero stati trascurati o ignorati per secoli, e sostiene che Bassano, nata in una famiglia di musicisti legata alla corte veneziana, sarebbe stata la vera autrice dei testi più celebri della letteratura inglese. Il volume esplora inoltre il ruolo delle donne in Inghilterra tra il XVI e il XVII secolo. Secondo Coslet, Bassano incarnava un proto-femminismo attivo, difendendo le donne attraverso la sua poesia e le sue opere. Il volume analizza anche i legami della poetessa con la corte e con la regina Elisabetta I, collocandola nel contesto sociale, culturale e politico dell’epoca.

William Shakespeare tra mito e realtà

William Shakespeare, nato nel 1564 e morto nel 1616, resta una delle figure centrali della letteratura mondiale. La sua vita e le sue opere hanno dato luogo a numerosi studi, teorie e ipotesi alternative, inclusi dubbi sulla vera paternità dei testi. La tradizione storica lo presenta come marito di Anne Hathaway e padre di tre figli, Susanna, Hamnet e Judith, ma la teoria di Coslet riapre un dibattito che negli ultimi secoli ha continuato a interrogare studiosi e appassionati di letteratura. Con questo libro provocatorio, il dibattito sulla vera identità del poeta più influente di tutti i tempi si arricchisce di nuove suggestioni, sollevando interrogativi sul rapporto tra autorialità, genere e memoria storica.