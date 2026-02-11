A 106 anni svela la formula per la longevità: "Lo faccio ogni giorno per vivere più a lungo"

Pepita Bernat è una donna catalana di 106 anni che ha svelato pubblicamente le abitudini che le hanno permesso di raggiungere un'età avanzata con una straordinaria vitalità. Durante la sua apparizione nel programma di Antena 3 Y ahora Sonsoles, l'ultra centenaria ha svelato che la chiave della sua longevità risiede in una dieta sana, nell'esercizio fisico quotidiano e, soprattutto, nel ballare ogni giorno.

Come vivere più di 100 anni secondo la spagnola Pepita Bernat

Pepita ha rivelato che prima dell'intervista ha mangiato "carciofi, pomodori e verdure, tutte cose buone", dimostrando di mantenere una dieta basata su prodotti freschi e naturali come parte fondamentale della sua routine quotidiana. Ha poi ricordato le attività che hanno segnato la sua lunga vita. "Ho fatto molte cose, come lavorare molto o ballare molto", ha detto. A 106 anni, continua a ballare la domenica ma non si limita a quel giorno della settimana. "A casa ballo anche tutti i giorni. Cucino e ballo, lavo i piatti e ballo, mi muovo ogni giorno", ha spiegato la centenaria, mostrando come integra il movimento fisico in ciascuna delle sue attività quotidiane.

Una mente aperta e vincente per vivere più a lungo

Oltre agli aspetti fisici, la Bernat ha sottolineato l'importanza della mentalità come elemento essenziale per godere di una vita lunga e appagante. "Rido della vita, bisogna essere felici", ha osservato. Questo non significa che la sua esistenza sia stata priva di difficoltà, ma il suo modo di affrontarle fa sicuramente la differenza. La donna ha infatti ammesso di aver attraversato diversi momenti difficili nel corso della sua lunga vita: "Ho avuto la mia dose di momenti difficili, ma ora sono alle spalle". Il suo approccio è restare sereni nonostante le circostanze avverse. "Per rimanere positivi, la cosa importante è l'atteggiamento, essere felici", ha ribadito.