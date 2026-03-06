Dal letame all’energia: nel Regno Unito l’elettricità nasce dagli scarti di pollo

Nel Regno Unito ciò che per anni è stato considerato un problema ambientale sta diventando una risorsa energetica. Le deiezioni avicole - un mix di feci, piume, residui di mangime e materiale delle lettiere - vengono oggi utilizzate come combustibile per produrre elettricità attraverso impianti a biomassa. Una soluzione che trasforma un rifiuto difficile da gestire in una fonte energetica stabile, riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale degli allevamenti intensivi. Per decenni la gestione di questi scarti ha rappresentato una criticità per l’industria avicola: accumuli elevati, emissioni derivanti dalla decomposizione e dispersione di nitrati nei terreni hanno spinto a cercare alternative più sostenibili. Da qui la scelta di convertirli in energia .

Gli impianti pionieri della biomassa avicola

Il Regno Unito ha iniziato a sperimentare questa tecnologia oltre vent’anni fa. Tra gli impianti pionieri figura la centrale di Eye, attiva dagli anni Novanta, capace di generare circa 17 megawatt utilizzando prevalentemente rifiuti avicoli come combustibile. Negli anni il settore si è ampliato. Il progetto più grande è stato l’impianto di Thetford, sviluppato da Fibrowatt, con una capacità installata di circa 38,5 megawatt. Più recente è l’impianto inaugurato nel 2024 a Ballymena, nell’Irlanda del Nord. Si tratta del primo al mondo progettato per funzionare esclusivamente con lettiera avicola, senza l’aggiunta di altri combustibili. La struttura tratta ogni anno circa 40.000 tonnellate di scarti e produce circa 3 megawatt di elettricità, sufficienti ad alimentare fino a 6.000 abitazioni. Il progetto prevede inoltre la produzione di biometano per ridurre la dipendenza dal gas importato.

Come funziona il processo energetico

La trasformazione degli scarti avicoli in elettricità segue il modello delle centrali a biomassa. Il materiale viene prima essiccato e miscelato per ottenere un combustibile uniforme. Successivamente viene bruciato in caldaie industriali ad alta temperatura. Il calore prodotto genera vapore ad alta pressione che aziona una turbina collegata a un generatore elettrico. L’energia termica si trasforma così in energia meccanica e infine in elettricità. In molti impianti anche i residui del processo trovano una seconda vita: le ceneri possono essere riutilizzate come fertilizzanti agricoli, contribuendo a chiudere il ciclo delle risorse.

Opportunità e dibattito ambientale

L’utilizzo della lettiera avicola rientra tra le fonti di biomassa rinnovabile, perché sfrutta un sottoprodotto agricolo che altrimenti produrrebbe emissioni e problemi di smaltimento. Tuttavia il dibattito scientifico resta aperto: la combustione genera comunque CO₂ e particolato, e il suo bilancio climatico è ancora oggetto di confronto rispetto ad altre fonti rinnovabili come eolico e solare. Nonostante queste discussioni, il modello britannico dimostra come la gestione dei rifiuti agricoli possa trasformarsi in un’opportunità industriale.