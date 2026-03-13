Arriva la lavatrice che lava e asciuga le persone in soli 15 minuti

La classica doccia mattutina potrebbe presto diventare superata. In Giappone è stata presentata la prima lavatrice umana intelligente. Un dispositivo capace di lavare, rilassare e asciugare una persona in appena 15 minuti, senza alcuno sforzo fisico . La tecnologia è stata mostrata in anteprima in vista dell’Expo mondiale di Osaka 2025 , evento dedicato alla società del futuro. A svilupparla è stata l’azienda giapponese Science Co. Ltd., specializzata nella tecnologia delle microbolle, che ha battezzato il dispositivo Mirai Ningen Sentakuki. La macchina si presenta come una grande capsula tecnologica lunga circa due metri e mezzo e alta oltre due metri. All’interno è presente una seduta ergonomica reclinabile, progettata per adattarsi alla forma del corpo e garantire il massimo comfort durante il trattamento.

Come funziona la prima lavatrice umana che arriva dal Giappone

Il funzionamento del dispositivo segue un ciclo preciso e completamente automatizzato. Il processo inizia con un getto di acqua calda che avvolge il corpo dell’utente. Dopo circa cinque minuti parte una fase di immersione termica profonda, seguita da un trattamento a ultrasuoni della durata di tre minuti. Questa tecnologia permette di pulire la pelle in modo delicato e uniforme. Una volta concluso il lavaggio, la capsula si svuota rapidamente e procede con un risciacquo finale. L’ultima fase è dedicata all’asciugatura, effettuata tramite potenti flussi di aria calda che completano il processo senza bisogno di asciugamani.

Un lusso da 340 mila euro destinato a hotel e spa

Nonostante il grande interesse suscitato dalla tecnologia, il dispositivo non è pensato per le case private. Il prezzo stimato è infatti di circa 340.000 euro, una cifra che lo rende accessibile solo a strutture di fascia alta. La lavatrice umana sarà inizialmente destinata a hotel di lusso, spa esclusive e cliniche estetiche che vogliono offrire un’esperienza innovativa ai propri clienti. La portavoce dell’azienda, Sachiko Maekura, ha spiegato che verranno prodotte soltanto una cinquantina di unità per mantenere l’esclusività. Ma l’interesse internazionale è già altissimo: durante la presentazione iniziale, oltre 40.000 persone hanno chiesto di poter provare la capsula per scoprire in anticipo come potrebbe essere il bagno del futuro.