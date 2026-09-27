A Magicland in arrivo Durango: una montagna russa in legno unica in Europa

MagicLand ha presentato a I AAPA Expo Europe 2026 la nuova grande montagna russa che inaugurerà nel 2027: DURANGO , un autentico wooden coaster di ultima generazione destinato a diventare una delle novità più importanti della prossima stagione nel panorama europeo dei parchi divertimento. Con un investimento di 15 milioni di euro, DURANGO porterà gli ospiti nel cuore del vecchio West e della corsa all’oro, attraverso un’esperienza che unirà il fascino autentico delle grandi montagne russe in legno, tecnologie contemporanee e una tematizzazione fortemente immersiva. Realizzata in collaborazione da The Gravity Group e Martin & Vleminckx, la nuova attrazione sarà unica in Italia e segnerà una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo di MagicLand.

La presentazione di Durango

MagicLand è stata ospitata per la presentazione presso lo stand di The Gravity Group, dove il progetto e la front car sono stati svelati per la prima volta alla stampa e agli operatori internazionali attraverso immagini e contenuti video dedicati all’attrazione. A presentare DURANGO, insieme a Gattobaleno, iconica mascotte del Parco, sono stati Guido Zucchi, Amministratore Delegato di MagicLand, Nathan A. Jones, Presidente e Partner di Martin & Vleminckx, Jonathan Wocher, ingegnere di The Gravity Group e Korey Kiepert, ingegnere e azionista di The Gravity Group. Nel cuore della corsa all’oro Ispirata al territorio messicano di Durango e alla sua storica tradizione mineraria, l’attrazione farà rivivere l’immaginario della corsa all’oro nel vecchio West, trasformandolo in parte integrante dell’esperienza. Il viaggio condurrà i passeggeri tra imponenti strutture in legno, discese, improvvisi cambi di direzione e passaggi ravvicinati, fino a immergerli nel buio del sottosuolo. Il treno scomparirà nelle profondità di una miniera d’oro, riemergerà improvvisamente alla luce affrontando uno spettacolare Zero G Roll, che capovolgerà i passeggeri, per poi tornare immediatamente sottoterra. Una sequenza tunnel–avvitamento–tunnel unica al mondo, pensata per sorprendere e rendere imprevedibile la corsa fino all’ultimo istante. Un autentico wooden coaster di ultima generazione DURANGO sarà un percorso fatto di velocità, cambi di ritmo, discese e continui momenti di sorpresa. I suoi circa 30 metri di altezza e quasi un chilometro di sviluppo faranno da scenario a 13 momenti di airtime, durante i quali i passeggeri proveranno la sensazione di sollevarsi dal sedile. A rendere ancora più intensa l’esperienza saranno 6 near miss: passaggi a distanza estremamente ravvicinata dagli elementi del percorso, studiati per amplificare la percezione della velocità e la sensazione di sfiorare ciò che circonda il treno. Tra gli elementi più spettacolari spiccano i due tunnel sotterranei, uno dei quali sarà il tunnel sotterraneo più lungo d’Europa mai realizzato su una montagna russa in legno. Sarà inoltre l’unico wooden coaster in Europa ad includere un’inversione, un elemento inedito per questa tipologia di attrazione nel continente, che reinterpreta i canoni tradizionali delle montagne russe in legno e punta a definire un nuovo standard per i wooden coaster in Europa.

Attenzione alla sostenibilità

DURANGO è stata concepita per offrire le emozioni e l'adrenalina ricercate dagli appassionati delle grandi montagne russe, mantenendo allo stesso tempo un'esperienza accessibile a un pubblico ampio e a generazioni diverse. La nuova attrazione unirà il fascino e le sensazioni autentiche delle montagne russe in legno tradizionali alle tecnologie contemporanee. La Pre-Cut Track di The Gravity Group, utilizzata per la prima volta in Europa su un roller coaster di nuova costruzione, il Timberliner Train e il binario in legno lamellare garantiranno elevata precisione costruttiva e una corsa più fluida, precisa e dinamica. Grande attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità: il legno utilizzato per il tracciato proverrà da foreste di pino giallo del Sud degli Stati Uniti, gestite attraverso un ciclo continuo di raccolta e riforestazione. Con DURANGO, MagicLand porta così in Italia un nuovo modo di interpretare il wooden coaster, combinando il fascino del legno, la tecnologia contemporanea e una grande esperienza immersiva. Un investimento destinato a segnare una nuova fase nello sviluppo del Parco e a collocare DURANGO tra le grandi novità europee del 2027.