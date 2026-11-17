GTA 6 sta finalmente per arrivare e milioni di giocatori si preparano a tornare nelle strade di Vice City, la città immaginaria ispirata a Miami che ha contribuito a rendere leggendaria la saga di Rockstar Games. Questa volta, però, ci saranno due nuovi protagonisti, Lucia Caminos e Jason Duval , una coppia criminale coinvolta in una storia di ambizioni, tradimenti e pericoli nello Stato di Leonida. L'uscita di Grand Theft Auto VI è fissata per giovedì 19 novembre 2026 , ma l'attesa sta producendo effetti sorprendenti anche lontano dalle console. Solo in Italia le richieste di ferie in coincidenza con la data del lancio hanno registrato un'impennata del 91%. E mentre qualcuno si organizza per trascorrere intere giornate davanti allo schermo, c'è un dettaglio da non sottovalutare: per giocare fin dal primo minuto bisogna prepararsi in anticipo.

GTA 6, quando esce in Italia: la data e l'orario da segnare

La data da cerchiare sul calendario è giovedì 19 novembre 2026. Dopo una lunga serie di indiscrezioni e rinvii, Rockstar Games ha confermato l'arrivo di Grand Theft Auto VI su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per i giocatori italiani, l'appuntamento è fissato alla mezzanotte tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre. Alle ore 00:00 sarà possibile avviare il titolo, a condizione che il download e l'installazione siano stati completati. Lo sblocco avverrà secondo l'orario locale dei diversi Paesi, senza un unico momento di lancio valido per tutto il mondo. Questo significa che alcuni giocatori, come quelli della Nuova Zelanda, potranno entrare nell'universo di GTA 6 prima degli utenti europei e americani. Il nuovo capitolo riporterà la saga a Vice City, questa volta all'interno di un mondo ancora più vasto, ambientato nello Stato immaginario di Leonida. Al centro della vicenda ci saranno Jason e Lucia, costretti a fare affidamento l'uno sull'altra dopo che un colpo andato male li trascina in una pericolosa cospirazione criminale.

GTA 6, download già disponibile: come funziona il precaricamento

Chi vuole iniziare a giocare allo scoccare della mezzanotte deve fare attenzione a un passaggio fondamentale: il precaricamento, conosciuto anche come preload. Rockstar Games ha reso disponibile questa funzione dal 10 novembre 2026 per gli utenti che hanno prenotato il gioco in formato digitale. In questo modo è possibile scaricare tutti i file necessari prima del lancio ufficiale, evitando di trascorrere le prime ore davanti alla barra di avanzamento del download. Su PlayStation 5 basta accedere alla propria Raccolta giochi, selezionare GTA 6 tra i titoli acquistati e verificare la disponibilità del precaricamento. È possibile anche attivare i download automatici, mantenendo la console connessa a Internet durante la modalità di riposo. Su Xbox Series X e Series S la procedura è simile: il titolo può essere scaricato anticipatamente attraverso la raccolta dei giochi acquistati e le opzioni di installazione. Ma attenzione: scaricare GTA 6 non significa poterci giocare prima del 19 novembre. I file resteranno bloccati fino all'orario ufficiale di uscita.

GTA 6, servono fino a 212 GB: quanto spazio liberare sulla console

C'è un altro aspetto da considerare prima di avviare il download. GTA 6 richiede fino a 212 GB di spazio disponibile, una quantità considerevole, soprattutto per chi possiede una console con numerosi videogiochi già installati. Il dato è stato comunicato da Rockstar Games e può variare in base al dispositivo utilizzato. Per questo è consigliabile controllare la memoria residua ed eventualmente eliminare i titoli inutilizzati. Su PS5 è possibile verificare lo spazio attraverso le Impostazioni, nella sezione dedicata alla memoria di archiviazione. Su Xbox, invece, basta accedere alle opzioni di gestione dell'archiviazione. Conviene lasciare anche un margine aggiuntivo per eventuali aggiornamenti. Con file di queste dimensioni, infatti, il tempo necessario al trasferimento dipenderà dalla velocità della connessione Internet. Chi non ha ancora completato il precaricamento farebbe bene a muoversi prima della notte del debutto, quando l'interesse per il gioco raggiungerà inevitabilmente il suo momento più intenso.