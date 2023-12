Breil Manta P.R.O. Crono: il ritorno di un'icona

La collezione Manta P.R.O. di Breil arriva dal passato per dare nuova forma al futuro, combinando l'eredità vintage del primo modello lanciato nel 1970 con nuove e avanzate soluzioni estetiche e di precisione.

Manta P.R.O. nella versione cronografo inneggia alla resistenza, alla performance e alla durevolezza, tutte qualità garantite dalle accurate finiture, dalla scelta dei materiali e dalla precisione nei dettagli; ogni elemento è funzionale a rendere questo orologio la massima espressione della sportività e dello stile di Breil.

All’interno della cassa in acciaio di 42 mm di diametro caratterizzata da una finitura bilux pulsa un movimento al quarzo VK64 per garantire il massimo della precisione. Qui la funzione crono è indicata dalla sfera centrale con movimento passo passo, ovvero con moto continuo. La parzializzazione cronografica è di 1/5 di secondo, indicato dalla lancetta crono sulla minuteria del quadrante. Il prestigio del calibro VX64 risiede anche nella costruzione della parte meccanica con elementi di metallo.

La lunetta girevole unidirezionale zigrinata con scala sessagesimale - utile per il calcolo dei tempi di immersione – si veste di nero (TW2012), di blu (TW2013) e nero e verde (TW2014) con luminous a ore 12, colorazioni a cui fanno eco le tinte dei quadranti e dei contatori, ma anche della lancetta dei secondi, delle lancette crono e di alcune iscrizioni sul quadrante (TW2014).

Sui quadranti i contatori crono compaiono a ore 3 e 9, mentre a ore 6 è collocata la data con lente d’ingrandimento. Gli indici di ore e minuti sono rivestiti di luminous giapponese, un rivestimento di alta qualità che garantisce una luminosità estrema per una lettura ideale anche in condizioni di scarsa visibilità.

A ore 12 il logo Breil e a ore 6 il caratteristico logo Manta accompagnato dal dato di impermeabilità dell’orologio espresso in metri e in piedi “200m/660ft”. Il fondello e la corona sono a vite come i due pulsanti crono. I quadranti sono serrati da un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso.