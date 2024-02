Smartwatch Sector Smart 03 X SL Benfica: campioni sempre connessi

Un progetto nato grazie alla collaborazione tra il blasonato Club di Lisbona e OURTIME azienda partner di Sector No Limits in Portogallo.

Il brand italiano dell’orologeria, che nel 2023 ha compiuto 50 anni, racchiude da sempre nel suo DNA i valori di: sportività, adrenalina, sfida con sé stessi, indistruttibilità, eccellenza tecnologica e innovazione, uniti al design tutto italiano.

High-performance e sviluppo di contenuti innovativi guidano il mondo dei dispositivi indossabili di Sector, accessori irrinunciabili per essere sempre connessi e tenere sotto controllo dati e informazioni health & fitness.

Per i campioni del Benfica e per tutti i fan del football club portoghese, Sector ha creato lo special smartwatch Sector Smart 03 X SL Benfica in edizione limitata di 500 pezzi numerati. Declinato in due versioni: total black o con cassa silver e cinturino rosso in silicone, il nuovo smartwatch vede protagonista sul display il logo del Benfica. L’iconico simbolo dell’aquila, personalizza anche la box bianco-rossa dedicata, dove sono evidenziate con un design chiaro e immediato, le principali funzioni dell’App a cui si accede direttamente attraverso QR Code: dal single Bluetooth al cardiofrequenzimetro, dal supporto multisport alle notifiche.

Tutte le App sono disponibili in 10 lingue.

L’impermeabilità fino a 3 ATM e la garanzia a 3 anni completano le caratteristiche del Sector Smart 03 X SL Benfica.