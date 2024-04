Bulova Surveyor, una storia di successo

Milano, aprile 2024 – Bulova svela Surveyor Classic Automatic: una storia di successo di pubblico nelle versioni precedenti che oggi si ripropone in una chiave di classico moderno. Il nuovo Bulova Surveyor Automatic è caratterizzato da una qualità eccezionale e da un'estetica sofisticata. La cassa in acciaio inossidabile color argento presenta bordi e sfaccettature intagliati per garantire l’ergonomia del modello al polso, la forma della cassa con le anse allungate accompagna la vestibilità. La cassa presenta una finitura lucida e spazzolata, un vetro zaffiro piatto e, a seconda del modello, l’orologio si completa con un bracciale integrato in acciaio a 3 maglie con finiture lucide e spazzolate come la cassa, oppure con un cinturino in pelle con chiusura ad ardiglione.