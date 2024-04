CITIZEN PROMASTER annuncia una collaborazione speciale con Godzilla®

Godzilla, il mostro giapponese di fama mondiale nel 2024 compie 70 anni dalla sua prima apparizione e Citizen per celebrare questa ricorrenza ha deciso di creare un orologio in edizione limitata declinato in due varianti: “Godzilla collaboration model”. Il modello è stato realizzato partendo dal famoso Professional Diver 300mt., uno degli orologi Promaster dedicati alla subacquea tra i più celebrati e soprannominato dai fans “Ecozilla”, la combinazione tra Ecodrive®, il nome del sistema ad energia luce che anima l’orologio, e Godzilla® che giustifica l’aspetto imponente dell’orologio e la forza della sua resistenza all’acqua fino a 300 metri.