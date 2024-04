Seiko presenta “Incredibly Specialized Watches”

La mostra “incredibly specialized watches”, allestita all’interno della Seiko Boutique Milano in Via della Spiga 52, in occasione della settimana del Design, resterà aperta al pubblico fino a fine aprile 2024. “Il Power Design Project nato nel 2001 è l’ambito in cui Seiko può esprimere tutta la propria creatività senza limiti. È un modo di comunicare la marca, ponendo l’accento sulla sua continua tensione all’innovazione, associata alla costante osservazione delle evoluzioni del design, della cultura, della tecnica. Per noi è l’occasione di presentare delle creazioni uniche, dei veri e propri esercizi di stile, che incarnano la visione della Manifattura e dei suoi designer” commenta Filippo Nembrini, Direttore Seiko Italia. Seiko ha introdotto una vasta gamma di modelli “specializzati” nel corso dei suoi oltre 140 anni di storia. Ne sono un esempio gli orologi subacquei, i cronometri per le competizioni sportive e gli orologi da tasca per le ferrovie.

Il tema di questa nuova edizione, “incredibly specialized watches”, presenta sette orologi inediti che raccontano altrettante storie, proponendo destinazioni di utilizzo delle creazioni inusuali, bizzarre, divertenti. I designer della Manifattura si sono cimentati in questo esercizio stilistico e concettuale da sette prospettive diverse, per creare orologi altamente “specializzati”: la sfida consiste nell'esprimere una sensibilità e un fascino nuovi attraverso design destinati all’applicazione in ambiti specifici.

In occasione della mostra, il visitatore sarà invitato a indossare i prototipi e sperimentarne personalmente il peso, la dimensione e le funzionalità insolite e originali. La singolare esposizione offrirà una prospettiva ludica sul tema dell’orologeria attraverso esercizi di design inconsueti.

Compaiono tra le proposte l’orologio Hide & Seek, letteralmente ispirato al gioco del nascondino interpretato in termini orologieri; il modello Patternmaker’s propone un segnatempo “adibito” a puntaspilli, accessorio immancabile per i creatori di moda.

Il modello Sukiyaki celebra un celebre piatto giapponese che coniuga tradizione e contemporaneità, mentre i Panda lovers troveranno espressione della propria passione nel modello “Pandagraph”, che gioca sul significato di questa definizione – panda – in orologeria per dare vita a un vero e proprio orologio con le sembianze dell’amato animale.

I fan dei nastri adesivi colorati ameranno il modello Masking Tape Entusiast, un orologio che monta un vero e proprio “porta scotch” attorno al quale avvolgere nastri adesivi colorati e da decorare con gli stessi. Il modello For Sunny Men è un orologio analogico che monta un sistema di meridiana per permettere di seguire il sole nell’intenzione di conoscere l’ora. L’Ambidextrous watch è un segnatempo che riflette sull’influenza dell’uso della mano destra o sinistra nelle azioni e nelle riflessioni.

I SETTE OROLOGI DEL POWER DESIGN PROJECT 2024

HIDE-AND-SEEK WATCH