Bulova presenta il nuovo Lunar Pilot Meteorite in Edizione Limitata

Milano - Bulova rende omaggio alla propria ricca e leggendaria storia di collaborazione con la NASA e con il programma spaziale statunitense attraverso una nuova versione del famoso Lunar Pilot: Il nuovo orologio in edizione limitata Meteorite Lunar Pilot. In un mondo dove la conquista dello spazio è di estrema attualità, Bulova continua a mantenere attivo il valore della propria storia attraverso i modelli della serie Archive, offrendo oggi una replica in edizione limitata dell'orologio originale che viaggiò sulla luna con la particolarità di un quadrante realizzato in meteorite che rende ogni esemplare unico.

La storia

Il 2 agosto 1971, il comandante della missione Apollo 15, il settimo uomo a camminare sulla Luna e il primo a guidare il Rover Lunare, fece la storia indossando un orologio da polso cronografo Bulova. Realizzato appositamente per le condizioni spaziali, l'orologio Lunar Pilot è stato utilizzato nello spazio per misurare lo scorrere del tempo nel monitoraggio di strumenti vitali, assicurando che nessuno rimanesse senza ossigeno, acqua o batteria nello zaino del sistema di supporto vitale portatile. Il famoso cronografo, poi, ha supportato la crew anche nella fase critica di rientro nell’atmosfera terrestre, monitorando i timer di bordo. Il Lunar Pilot Bulova era in grado di funzionare perfettamente e lo fece nel corso di tutte le attività della missione, resistendo alle pressioni delle mutevoli condizioni atmosferiche, alle temperature fluttuanti e agli spostamenti gravitazionali. Nel 2021 Bulova ha celebrato il 50° anniversario di questa missione, alimentando un continuo interesse ed entusiasmo per la collezione Lunar Pilot.

Lo spazio al polso

Bulova, per questa edizione limitata, trae ispirazione dallo spazio, considerando di realizzare il quadrante del modello con una sottile anima di materiale proveniente dai meteoriti. I meteoriti nascono dall’impatto con l’atmosfera terrestre dei meteoroidi, rocce dalla dimensione di un granello di sabbia fino a piccoli asteroidi, che sottoforma di sciami meteorici attraversano l’atmosfera terrestre surriscaldandosi, fino talvolta ad emettere luce e formando scie luminose (stelle cadenti). Una volta caduto sulla terra, il meteorite subisce un processo di raffreddamento estremamente lento, poiché è stato riscaldato dalla combinazione della compressione gravitazionale con l'energia dell’impatto creata dalle collisioni e dal decadimento degli isotopi avvenuti prima di colpire il suolo terrestre. Questa combinazione di riscaldamento della struttura cristallina formatasi in milioni di anni ed il successivo raffreddamento da origine ad una particolare struttura del meteorite a base ferrosa, chiamata disegno di “Widmanstätten”, un intricato disegno di lamelle intersecanti tra loro che compongono motivi unici, rendendo così, ogni quadrante irripetibile e non replicabile in modo artificiale.

Le caratteristiche

Il nuovo Lunar Pilot Meteorite Limited Edition di Bulova ha il diametro esatto del modello originale ovvero 43,5 mm., declinato su una cassa in titanio di grado 5 con finiture sabbiate in opaco. Il quadrante indossa uno delle più antiche tipologie di meteoriti conosciute dall'uomo, il “Muonionalusta” Meteorite, che secondo gli scienziati ha 4,5653 miliardi di anni. Il movimento adottato dal nuovo Lunar Pilot è un quarzo preciso fino a 1/20 di secondo, chiamato Quarzo ad Alta precisione, un brevetto Bulova chiamato HPQ (High Precision Quartz), declinato nel cronografo NP20.

La combinazione di questi elementi rende il modello un perfetto esemplare da collezione per gli appassionati di orologeria e di conquiste spaziali. Inoltre, il Lunar Pilot Meteorite si presenta con un cinturino NATO dotato di sistema di sgancio rapido per l’intercambiabilità, con vetro zaffiro, la scala tachimetrica stampata e dimensionale sul quadrante, lancette e indici con trattamento super-luminova, il fondello a vite con le incisioni della serie limitata e della passeggiata sul suolo lunare. Completa il mix di caratteristiche l’impermeabilità all'acqua fino a 50 mt. Il modello è editato in 5.000 esemplari mondo di cui 1.000 in Italia ed è fornito con confezione speciale e libretto commemorativo.

Scheda Tecnica

Cassa in Titanio grado 5 con finitura sabbiata, dal diametro di 43,5 mm e spessore 13,21mm.

Quadrante in meteorite, materiale che rende ogni esemplare unico. Scala tachimetrica stampata in bianco, lancette e indici con trattamento Super-luminova.

Vetro zaffiro convesso con trattamento antiriflesso.

Fondello commemorativo con la riproduzione della passeggiata lunare e l’indicazione del numero dell’esemplare. Numerazione sul singolo esemplare: 0/5000

Movimento HPQ (High Precisionist Quartz) – Brevetto Bulova – precisione fino a 1/20 di secondo.

Cinturino Nato in pelle nera con chiusura ad ardiglione.

Impermeabilità 50 mt

Confezione speciale con certificato di autenticità a dimostrare l’edizione limitata (5.000 pcs mondo); libretto commemorativo della storia del Lunar Pilot Bulova.