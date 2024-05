Philip Watch Caribe Diving: il mare al polso

Tre nuove, prestigiose declinazioni per la collezione icona del mondo Sport di Philip Watch, presentate in esclusive ed eleganti special box ed animate da calibro automatico: 3 sfere, Chrono e Day Date.

Una conferma dell’affermazione del brand in termini di qualità e posizionamento nell’ambito dell’orologeria Swiss Made, dove il connubio di eleganza e tecnologia trova un perfetto equilibrio con l’eccellente value for price.

Caratteristiche comuni si alternano a funzioni proprie delle singole versioni. La cassa di 42 mm custodisce il movimento automatico, protetto da vetro zaffiro antiriflesso e dalla lunetta con inserti in ceramica. La corona è a vite, il fondello anch’esso chiuso a vite, garantisce la tenuta stagna a 200 o 300 metri di profondità. Si aggiunge l’introduzione del nuovo, semplice sistema di intercambiabilità del bracciale, nei modelli con cinturino addizionale.

Valvola ad elio ed impermeabilità a 30 ATM per la nuova versione in titanio satinato.

Caribe Diving - per Lui

Prodotto Hero della Primavera-Estate di Philip Watch, il nuovo Caribe Diving Automatico evoca il legame del brand con il mare inteso come attitude e mondo di riferimento, sia nei dettagli di stile che nelle caratteristiche tecniche. Nuova la lunetta bicolor in ceramica: un elegante ed intenso tocco di blu si aggiunge al classico nero. Abbinamento che si ritrova anche sul cinturino addizionale in silicone, utile per le situazioni più sportive e facilmente sostituibile al bracciale grazie al nuovo sistema di intercambiabilità.

Indici applicati e lancette luminescenti, lunetta girevole unidirezionale sui 60 minuti, impermeabilità a 200 metri e autonomia di carica oltre le 40 ore, sono le ulteriori caratteristiche tecniche che completano la versione protagonista della Campagna Philip Watch SS ‘24

Caribe Diving - per Lei

Nella collezione Caribe Diving arriva una nuova, prestigiosa versione realizzata in titanio e proposta in Limited Edition di 300 pezzi numerati, espressione perfetta del DNA sportivo e della tradizione di Philip Watch nell’orologeria subacquea. Resistenza all’acqua e leggerezza sono garantite dalla cassa in titanio che ospita il quadrante grigio scuro per un effetto ton sur ton, nel nuovo modello animato dal calibro automatico day date SW220.

La lunetta è in ceramica con minuteria in rilievo, gli indici e le lancette sono luminescenti per consentire la leggibilità anche in profondità, il bracciale in titanio satinato come la cassa è chiuso con fibbia estensibile per una migliore vestibilità sulla muta, è impermeabile fino a 300 metri e dispone di valvola per la fuoriuscita dell’elio.

Caribe Diving - Per Lui

La maestria e la precisione della tecnologia Swiss Made di Philip Watch rivive nel nuovo Cronografo, azionato da movimento automatico con funzione day date e capace di una riserva di carica di 62 ore.

La lunetta tachimetrica con inserti in ceramica è proposta nell’attuale tonalità del verde, abbinata al quadrante nero dove trovano posto i contatori a ore 6,9 e 12 e sul 3 la finestra con giorno e data.

Qualità e stile del nuovo segnatempo sono esaltate dalla presentazione nell’esclusivo cofanetto, insieme al cinturino addizionale in silicone facilmente intercambiabile con il bracciale.