Ivan Basso nuovo Friend of the Brand di Seiko

Ivan Basso, classe 1977, originario della provincia di Varese, entra a far parte della community degli appassionati di Seiko in qualità di Friend of the Brand e sceglie di indossare due segnatempo della casa giapponese per i propri allenamenti e per i momenti in cui affiancherà la sua squadra, il Team Polti Kometa, che si appresta a partecipare all’imminente Giro d’Italia.

“L'ingresso di Ivan Basso nella famiglia dei Seiko Lovers è un’entusiasmante unione di passioni. Ci siamo trovati da subito, in una corrispondenza di valori e ambizioni. Condividiamo il motto “Keep Going Forward” della collezione Prospex, un richiamo costante al miglioramento, che sia sulle strade del ciclismo o nei nostri traguardi personali e professionali” afferma Filippo Nembrini, Direttore di Seiko Italia.

Nel ciclismo, ogni pedalata è un'armoniosa danza tra l'atleta e la sua bicicletta, raffinato strumento di meccanica e precisione. Allo stesso modo, gli orologi Seiko, frutto di decenni di ricerca e innovazione, sono il perfetto connubio tra stile e funzionalità, progettati per offrire la massima performance. Con Ivan Basso, il “tour” del Brand verso l'eccellenza continua, spinto dal comune desiderio di superare i limiti e lasciare un segno nel cuore di chi ama lo sport e la precisione. Ciclista professionista dal 1999 al 2015, Ivan Basso, soprannominato Ivan il Terribile, è considerato uno dei migliori ciclisti degli anni 2000, una leggenda della sua generazione. Nel corso della sua carriera ha vinto due edizioni del Giro d'Italia, nel 2006 e nel 2010 e ha conquistato per due volte il podio al Tour de France, posizionandosi al terzo posto nel 2004 e alsecondo nel 2005. Appassionato di ciclismo fin da bambino, Basso ha trovato in questo sport la sua dimensione ideale: il “fare squadra”, l’impegno, la perseveranza e ilsenso del sacrificio, sono valori che ha fatto propri, e che tutt’oggi applica nel suo quotidiano.

Attualmente Ivan Basso è Team Principal del Team Polti Kometa, la squadra fondata 10 anni fa insieme ai fratelli Contador che si pone come obiettivo la formazione dei giovani ciclisti del futuro, promuovendo un ambiente fondato sull'etica e sul rispetto.

Il Team Polti Kometa è una squadra in costante crescita, determinata a distinguersi per la sua identità forte ed unica nel mondo del ciclismo. Appartenente alla categoria ProTeam, la squadra si è guadagnata una vittoria di tappa al Giro D’Italia del 2021 e del 2023.

Non è un caso che uno dei due orologi Seiko scelti da Ivan Basso sia un cronografo meccanico Prospex Speedtimer, una linea che omaggia la ricca e continua tradizione del cronometraggio sportivo della Manifattura. L’altro orologio al polso di Basso sarà una limited edition Astron realizzata in collaborazione con Médecins sans frontières, frutto di un sodalizio che si fonda su una comunione di intenti alla base delle attività di Seiko con i modelli Astron e dell'operato globale dell'organizzazione umanitaria.

“Sono entusiasta di entrare a far parte della dinamica comunità di appassionati Seiko, un marchio con una lunga tradizione nel mondo del cronometraggio sportivo. Nel ciclismo, il movimento è fondamentale per andare avanti: richiede una connessione ottimale tra l'atleta e la sua bicicletta oltre ad un perfetto equilibrio tra tutti i membri della squadra. È uno sport che esige precisione, determinazione e perseveranza. Come gli ingranaggi di un orologio, che lavorano in sinergia per garantire un’eccellente precisione e affidabilità. La bellezza della prestazione per uno sportivo diventa stile di vita”, aggiunge Ivan Basso.

Il Prospex Speedtimer SRQ047J1 scelto da Ivan Basso presenta una cassa di 42 mm di diametro con uno spessore di 14,6 mm. Ispirato ad un modello del 1972, presenta dettagli che richiamano la creazione dell'epoca, come il design fluido della cassa, il bracciale multimaglia e il quadrante "panda" ad alta leggibilità, con la lancetta dei secondi cronografici dalla punta arancione. La cassa e il bracciale sono frutto delle più avanzate tecnologie orologiere di Seiko, garantendo qualità e resistenza. Alimentato dal calibro 8R48, assemblato a mano dagli abili orologiai del marchio, questo cronografo incarna l'impegno per la precisione e la durata nel tempo.

Il Seiko Astron GPS Solar 5X53 Dual-Time Limited Edition SSH133J1 ha una cassa di 43,1 mm di diametro e 12,2 mm di spessore. Grazie alla tecnologia GPS solar, è il compagno ideale dei viaggiatori del mondo, senza confini né barriere. Questa edizione limitata a 800 esemplari unisce l'avanguardia tecnica di Astron con dettagli che richiamano la collaborazione con Médecins sans frontières. Il colore rossoevidenzia alcuni dettagli del quadrante silver, mentre la ghiera in ceramica bianca lucida incornicia il quadrante, completando il design della cassa in titanio. Il fondello a vite riporta la scritta "In Support Of Medecins Sans Frontieres, insieme alla dicitura "Limited Edition" e al numero di serie. L'orologio è dotato di un bracciale in titanio e un secondo cinturino in silicone bicolore bianco e rosso, un richiamo ai colori di MSF.