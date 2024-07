Seiko Official Tee Timer del torneo golfistico Arte&Golf

Protagonista di questa Partnership è l’iconica collezione King Seiko. In particolare, il modello SJE089J1 sarà al centro della comunicazione e la sua immagine posizionata al Tee 1. Inoltre, il modello SJE109J1 sarà uno degli orologi della Serie King Seiko assegnati ai vincitori della Finale Internazionale.

Il Circuito “Arte&Golf - CLUB MED”, con un format gara a coppie, Stableford 4PLM Categoria Unica, toccherà i più prestigiosi Golf Club italiani per concludersi con la Finale Internazionale a marzo 2025 in Spagna, nel CLUB MED Magna Marbella.

Il circuito si articola in 30 eventi: 25 tappe dedicate ai soci dei Golf Club e 5 Eventi A&G CLUB che coinvolgono i Partner di Arte&Golf e la loro rete clienti.

“Seiko è orgogliosa di sponsorizzare il circuito Arte&Golf, un contesto che rispecchia perfettamente i valori di precisione, eleganza e innovazione, che condividiamo con il mondo del golf. Questa collaborazione è un’opportunità per connetterci con un pubblico selezionato, che apprezza la cura per i dettagli e l'eccellenza artigianale, elementi fondamentali sia per Seiko che per gli appassionati di golf. Attraverso questa Partnership, Seiko promuove la cultura e l'arte giapponese, fortemente radicate nel DNA del brand, rafforzando il legame emotivo con il pubblico e stimolando l'interesse e l'apprezzamento tra gli appassionati di orologi", commenta Ilenia Maffioli, Marketing & Communication Manager di Seiko Italia.

Il Circuito Arte & Golf è un evento golfistico prestigioso che si tiene ogni anno e combina la passione per il golf con l’interesse per l'arte. Il circuito si distingue per la sua capacità di coinvolgere non solo golfisti appassionati ma anche amanti dell'arte, creando un'atmosfera unica e affascinante. L'evento prevede diverse tappe, ognuna ospitata in località suggestive, offrendo ai partecipanti l'opportunità di giocare in alcuni dei campi da golf più belli e rinomati. L’evento culmina con una Finale Internazionale in cui i vincitori delle varie tappe si contendono i premi messi a disposizione dagli Sponsor.

La combinazione di sport e arte rende questo circuito un appuntamento imperdibile per gli appassionati di entrambe le tematiche, creando un ambiente che celebra l'eccellenza sia nel golf che nell'arte.

Nel rispetto dello spirito della manifestazione, Seiko ha scelto di associare al circuito i segnatempo King Seiko, le cui caratteristiche estetiche e tecniche esprimono prestigio e raffinatezza, valori condivisi con l’evento golfistico. Il King Seiko SJE089J1 si rifà ad alcuni orologi ispirati allo storico KSK del 1965. La cassa in acciaio, con un diametro di 38,6 mm e uno spessore di 10,68 mm, è dotata di un fondello a vite inciso con il logo King Seiko e l’iconico emblema. Il vetro zaffiro “box-shaped” con trattamento antiriflesso sulla superficie interna segue il profilo della cassa, progettato per ottenere riflessi più nitidi e brillanti. Le lancette delle ore e dei minuti sono tagliate a diamante, conferendo un’estetica raffinata e garantendo un’ottimale leggibilità. Il quadrante silver presenta una finitura soleil, che esalta l’eleganza del modello. Completa il segnatempo un bracciale in acciaio. L’orologio è alimentato dal calibro 6L35, che si distingue per la sua sottigliezza e compattezza.

Il King Seiko SJE109J1 richiama un iconico modello del 1969 di cui adotta il profilo reinterpretandolo in chiave moderna. La cassa d’acciaio misura 39,4 mm di diametro e ha uno spessore di soli 9,9 mm, grazie alle moderne tecniche di produzione orologiera di Seiko e al medesimo calibro, il 6L35, che alimenta anche questo orologio. Il bracciale multi-maglia di nuova concezione, con finiture spazzolate ed elementi lucidati a specchio, garantisce un comfort ottimale al polso. Questo segnatempo è proposto con quadrante argentato caratterizzato da una texture che rievoca il paesaggio urbano moderno di Tokyo, dove nel 1961 è stata lanciata la collezione King Seiko. La creazione appartiene a una nuova serie composta da 4 modelli con quadranti di diverse varianti di colore. Uno di questi è un’edizione limitata che celebra il centesimo anniversario del primo orologio da polso con il marchio “Seiko” sul quadrante.

La collezione King Seiko rappresenta il perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica. Gli orologi, ispirati da decenni di tradizione Seiko, sono alimentati da affidabili movimenti meccanici a cui uniscono l'eccellenza dell'artigianato giapponese. Il King Seiko è stato lanciato per la prima volta nel 1961, durante un periodo straordinario che ha rappresentato per la Manifattura Seiko un’epoca di importanti progressi, sia per quanto riguarda lo sviluppo tecnico che per il design. La collezione King Seiko ha espresso il talento dell'azienda nel creare orologi meccanici capaci di distinguersi per la loro elevata accuratezza.