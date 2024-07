Breil rinnova la collaborazione con la Polizia di Stato

Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro rappresenta un esempio di eccellenza e dedizione, vero orgoglio italiano con risultati eccezionali in tutte le competizioni internazionali.

In occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, le Fiamme Oro saranno rappresentate da 100 atleti (48 uomini e 52 donne) - circa il 30% della delegazione Azzurra composta da 357 atleti in tutto - che gareggeranno in 24 differenti discipline.

L’inedito cronografo presenta una cassa d’acciaio di 43 mm di diametro ed è caratterizzato da una cura meticolosa nei dettagli che si esprime attraverso un design armonioso e minimale. Il quadrante propone una texture e una colorazione cremisi – tipico colore delle Fiamme Oro insieme all’oro e all’azzurro - ripresa dalla lunetta in alluminio con scala tachimetrica. Sul quadrante spiccano la minuteria dorata e gli indici lineari con materiale luminescente come le lancette di ore e minuti. La sfera dei secondi è blu in omaggio al corpo della Polizia.

I contatori crono, posti nella parte bassa del quadrante sono bordati di metallo dorato in accordo con le rispettive lancette. La finestrella della data compare tra le ore 4 e 5. A ore 12, accostati tra loro, i loghi POLIZIA Sportswear e BREIL.

La cassa è serrata da un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso con guarnizione di colore blu (in omaggio al corpo della Polizia). Il fondello a vite riporta un decoro dedicato all’inedito modello, lo stemma delle fiamme oro oltre all’incisione del numero di serie limitata.

Il cronografo Fiamme Oro è dotato di un bracciale d’acciaio a 5 maglie di differenti dimensioni e con finitura lucida e satinata che si alternano per conferire luminosità e corpo al bracciale stesso. Sulla fibbia deployante con pulsanti di sicurezza compare nuovamente lo stemma delle Fiamme Oro inciso.

Il nuovo cronografo Breil monta il calibro al quarzo YM12 con data ed è impermeabile fino a 10 atmosfere. L’architettura e la qualità di fabbricazione del movimento giapponese garantiscono elevata precisione e affidabilità, ideale per monitorare i tempi e i record raggiunti nello sport.

L’esemplare del cronografo Fiamme Oro con il numero di edizione limitata 70 è stato donato da Simone Binda, CEO di Binda Italia, a Francesco Montini (Direttore dell'Ispettorato Assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico della Polizia di Stato) in occasione di un evento svoltosi a Roma in presenza di una rappresentanza degli atleti del Gruppo Sportivo "Fiamme Oro" della Polizia di Stato, in partenza per i Giochi Olimpici di Parigi che avranno inizio il prossimo 26 luglio.