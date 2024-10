CITIZEN festeggia i 100 anni con un modello Serie 8 880

Questo modello in edizione limitata che celebra il centenario del primo orologio con marchio CITIZEN presenta la caratteristica struttura in due pezzi della cassa che è diventata la firma della gamma 880. La cassa della Serie 8 con il suo design unico ed esclusivo viene esaltato dal contrasto del grigio di fondo con il blu degli inserti che nell’insieme creano un look affascinante. Il bracciale integrato alla cassa senza anse riprende lo stesso contrasto tra grigio e blu. Il raffinato quadrante in madreperla è rifinito con una sorprendente gradazione blu.

Il movimento Cal. 9054 è dotato di una funzione GMT che consente di visualizzare l'ora in un massimo di tre fusi orari grazie alla lunetta girevole bidirezionale. La funzione GMT consente di regolare liberamente la lancetta delle ore senza influenzare le lancette dei minuti, dei secondi o delle 24 ore. La lancetta delle ore può essere spostata avanti o indietro in unità di un'ora per visualizzare l'ora locale, rendendola perfetta per vacanze all'estero e viaggi d'affari.



Il movimento è inoltre dotato di resistenza magnetica per mantenere la precisione dell'orologio riducendo gli effetti dei campi magnetici prodotti da smartphone e tablet presenti ovunque nella nostra società digitale. Le caratteristiche includono una precisione media giornaliera da -10 a +20 secondi e un tempo di esecuzione di ca. 50 ore. Il fondello trasparente rivela il cuore pulsante dell'orologio.

Caratteristiche del prodotto

La Madreperla per il quadrante con infinite sfumature di blu

Il raffinato quadrante in madreperla è rifinito con sorprendenti gradazioni di blu.

I toni del grigio e del blu evidenziano l'esclusivo design della lunetta costruita in due parti

I colori grigio e blu a contrasto creano un look affascinante che mette in risalto la caratteristica lunetta in due pezzi che è diventata la firma della Serie8 880 Mechanical. Anche il bracciale integrato collegato alla cassa senza anse riprende le stesse tonalità di grigio e blu.

Funzione GMT

L'ora locale di un secondo fuso orario può essere visualizzata utilizzando la lancetta delle 24 ore. La lunetta girevole bidirezionale consente inoltre di verificare rapidamente l'ora di un terzo fuso orario. La funzione GMT consente di regolare liberamente la lancetta delle ore senza influenzare le lancette dei minuti, dei secondi o delle 24 ore. La lancetta delle ore può essere spostata avanti o indietro in unità di un'ora per visualizzare l'ora locale. Il segnatempo perfetto per vacanze e viaggi all’estero.

Movimento con resistenza magnetica perfezionata

Il movimento è dotato di resistenza magnetica per mantenere la precisione dell'orologio riducendo gli effetti dei campi magnetici prodotti da tutti i dispositivi digitali. Le caratteristiche elevate includono una precisione media giornaliera da -10 a +20 secondi e un tempo di esecuzione di ca. 50 ore.