Trussardi presenta le nuove collezioni di orologi e gioielli

Si ritrova l’eleganza senza tempo del brand, nei nuovi orologi T-Bridge e T-Metropolitan perLui e per Lei.Innovativi dettagli di design per i gioielli, con la novità delle proposte dedicate all’uomo.Il logo Trussardi, nelle diverse interpretazioni, è il leit-motiv che unisce le collezioni di orologie gioielli.

L’incisione del logo Trussardi all-around, caratterizza la nuova collezione T-Logo.Spicca, incastonato in un elemento a disco, il cristallo declinato nelle versioni azzurro conla finitura silver o bianco abbinato all’oro giallo.Eye-catching le proposte con la catena ad anelli tondi che riprende la geometria del ciondolo.Collane bracciali e orecchini dal carattere distintivo per arricchire qualsiasi look, perfetti damixare per un moderno multindosso.

Gold touch per i gioielli T-Design: una collezione ricercata per non passare inosservati.La forma sferica dai volumi importanti, è arricchita dalla sfaccettatura geometrica messain evidenza dalla fitta pavettatura di cristalli.

Arrivano i nuovi bracciali Trussardi T-Steel a T-Leather dedicati all’uomo, espressione di eleganza senza sforzo.

Accanto alle proposte in acciaio arricchite da dettagli gold, spiccano i bracciali in pelleche interpretano perfettamente i codici stilistici e la tradizione della Maison Trussardi nellasapiente lavorazione dei pellami.

Protagonisti della stagione Fall-Winter 24 e della nuova Campagna Trussardi gli orologiT-Bridge per Lei e per Lui.

Nelle versioni femminili il design pulito e raffinato è arricchito da dettagli distintivi come icristalli sulla lunetta o agli indici e gli eleganti quadranti: madreperla, sunray nelle nuancepiù attuali o con guilloché e la ricercata decorazione a T sul bordo esterno.Mood sport-elegant per gli orologi maschili. Alle versioni multifunzione con datario posizionato tra il 4 e il 5, si alternano i modelli 3H: sul dial multilivello gli indici a bastone sono abbinati alla minuteria con numeri arabi.I codici del brand si ritrovano nella scritta Trussardi per esteso ad ore 3 e nella sfera dei secondi personalizzata.

Nuove proposte anche per la collezione T-Metropolitan.