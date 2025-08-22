Inter e Sector No Limits: una partnership all'insegna del tempo

Un'unione basata su valori comuni

L’accordo sancisce l’unione tra due realtà iconiche del mondo sportivo, accomunate da valori come performance, adrenalina, innovazione ed eccellenza. Con l’inizio della nuova stagione, Sector scandirà il tempo delle gare casalinghe dell’Inter, con una presenza visiva di rilievo su tutti i cronometri ufficiali presenti allo stadio San Siro.

Orologi esclusivi e iniziative per i tifosi

Nell’ambito di questa collaborazione, Sector creerà una collezione esclusiva di orologi dedicata all’Inter, che includerà cronografi e modelli solo tempo. Questi orologi, ispirati ai colori nerazzurri e impreziositi dal logo del Club, celebrano il connubio tra design sportivo e spirito competitivo. Le due realtà organizzeranno inoltre una serie di attività volte a coinvolgere attivamente i tifosi e gli appassionati, rafforzando la connessione emotiva con il pubblico e valorizzando la condivisione dei momenti più significativi del match.

Le parole dei protagonisti

Massimo Carraro, Presidente di Morellato Group, ha espresso il suo entusiasmo: «Il nostro brand nasce per accompagnare chi, nella vita e nello sport, vive con determinazione e passione. Inter è un Club che rappresenta perfettamente questa energia.»

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano, ha aggiunto: «Siamo lieti di accogliere Sector come Official Timekeeper. Questa partnership conferma il valore del nostro brand e rappresenta un’opportunità concreta per offrire ai nostri tifosi esperienze uniche e prodotti esclusivi insieme a un partner così dinamico.»