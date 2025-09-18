Il Chronographe 38 GILT: Wyler Vetta celebra la sua eredità con un'iconica lavorazione del quadrante

Un tuffo nella storia: il ritorno dei quadranti GILT
Il nuovo Chronographe 38 GILT rappresenta un autentico ponte tra il passato e il presente di Wyler Vetta. La Maison riscopre dai suoi archivi la preziosa tecnica di lavorazione dei quadranti "GILT" (dall'inglese arcaico gilded, "dorato"), un tratto distintivo dei suoi cronografi negli anni '40 e '50. Esemplari storici come il Cronografo Ermetico del 1940, con i suoi numeri e loghi dorati su fondo nero lucido, hanno reso questa estetica molto ambita dai collezionisti. Negli anni successivi, la tecnica è stata applicata anche a orologi da tasca e a modelli automatici, consolidando l'eredità di una lavorazione che unisce l'eleganza senza tempo alla perfezione artigianale.
Il nuovo Chronographe 38: design e funzionalità
Il nuovo segnatempo riprende questa tradizione in una veste moderna. La cassa in acciaio satinato da 38 mm offre una vestibilità armoniosa, bilanciando sobrietà formale e un'anima sportiva. Il protagonista assoluto è il quadrante, la cui finitura GILT crea una profondità visiva unica grazie al contrasto tra il nero intenso e gli elementi grafici in oro. La funzionalità è al centro del design: il quadrante presenta un rehaut con scala tachimetrica, utile per calcolare la velocità, e un telemetro per misurare le distanze in base alla velocità del suono. Gli indici e i numeri arabi, posizionati in modo leggibile, si affiancano ai due contatori cronografici simmetrici, che scandiscono minuti e secondi. A ore 6, l'iscrizione "IMPERMEABILE" — un omaggio ai modelli originali degli anni '40 — indica una resistenza all'acqua fino a 100 metri.
Dalla tradizione alla tecnica: cuore e lavorazione
La perfezione estetica del quadrante GILT è il risultato di un processo meticoloso, che richiede lavorazioni sia manuali che tecniche. Dalla levigatura della lastra metallica si passa a un bagno galvanico controllato, che conferisce la caratteristica colorazione nera. Successivamente, un lavaggio selettivo rivela gli elementi dorati, protetti da una vernice speciale e da una seconda cottura in forno. A dare vita all'orologio è il calibro Sellita SW510 BHM, un movimento meccanico a carica manuale. Con una frequenza di 28.800 alternanze/ora, garantisce una riserva di carica di circa 56 ore. La cassa è protetta da un vetro zaffiro bombato antiriflesso, mentre il fondello a vite riporta un'incisione con la dicitura WATERPROOF – GILT DIAL, a testimonianza della sua qualità e della sua ispirazione storica.