Wyler Vetta sponsorizza il Modena FC: precisione svizzera e storia gialloblù

Un Ritorno alle Origini con la Maglia Gialloblù

Wyler Vetta, brand di orologeria con radici italiane e meccanica Swiss Made, celebra un significativo ritorno nel mondo del calcio, questa volta al fianco del Modena FC. Questa partnership non è solo un accordo commerciale, ma il recupero di un legame storico: già negli anni Trenta, gli atleti che portarono l'Italia alla vittoria della Coppa Rimet nel 1934 avevano orologi Wyler Vetta al polso, simbolo di eccellenza tecnica e precisione.

Oggi, quel sodalizio si rinnova. Il logo della maison debutterà sulle maglie ufficiali del Modena FC a partire dal prossimo impegno di campionato contro il Pescara, in programma il 28 settembre 2025. L'evento sancisce l’inizio di un cammino comune tra stile, sport e ambizione, portando il nome Wyler Vetta nel cuore del tifo gialloblù.

Sinergia di Valori: Precisione e Ambizione

La scelta del Modena FC, storico club che milita in Serie B, rispecchia perfettamente la filosofia del brand di orologeria. Per Beppe Ambrosini, Partner e Senior Advisor di Wyler Vetta, "il tempo non è solo misura ma storia, prestazione e passione," e portare il nome sulle maglie è un modo per scrivere insieme un nuovo racconto.

Il Modena FC, infatti, incarna un forte spirito di crescita, evidenziato non solo dall'appartenenza storica al calcio nazionale, ma anche dai recenti investimenti. Tra questi spicca il progetto infrastrutturale per il nuovo centro sportivo "Il Nido" a Bagazzano di Nonantola, la cui prima pietra è stata posata nell'aprile 2025. A questo si aggiunge la filosofia del programma "Canarini Si Cresce," che cura la formazione dei giovani atleti.

L'Amministratore Delegato corporate del Modena FC, Ilaria Mazzeo, ha sottolineato come la collaborazione con un brand dalle solide radici italiane "rafforza la nostra identità," aggiungendo che il logo in maglia rappresenta lo "spirito e l'energia di chi vuole crescere e competere con determinazione."

Oltre la Sponsorizzazione: un Legame Strategico

Questa partnership è considerata un'estensione coerente del posizionamento di Wyler Vetta, che da sempre lega la propria identità a sportivi e discipline d’élite dove la performance e la disciplina sono essenziali. L'accordo va oltre la mera visibilità, creando un ponte valoriale tra l'orologeria, che custodisce precisione e memoria, e il calcio, che racconta storie di fatica e perseveranza.

Il sodalizio tra Wyler Vetta e Modena FC intende quindi esprimere ambizione, connessione con le comunità locali e con tutti gli appassionati che vivono il calcio come una vera e propria passione.