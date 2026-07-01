David Beckham sfoggia l'orologio più elegante a Wimbledon 2026

C'è un dress code non scritto che ogni estate prende vita sui prati di Wimbledon : sartoria impeccabile, accessori essenziali e lusso mai ostentato. David Beckham lo interpreta da anni con naturalezza e, anche in questa edizione del torneo, conferma il suo status di icona di stile. Seduto nel prestigioso Royal Box insieme alla madre Sandra , l'ex capitano dell'Inghilterra ha seguito il debutto di Jannik Sinner sfoggiando un completo sartoriale dai toni neutri e un dettaglio che non è passato inosservato agli appassionati di orologeria: il nuovo Tudor Black Bay 58 . Dopo essere stato nominato Cavaliere da Re Carlo , Beckham continua a rappresentare quell'estetica britannica fatta di eleganza misurata, tradizione e contemporaneità, perfettamente in sintonia con l'atmosfera del torneo londinese.

L'orologio Tudor Black Bay 58 di Beckham

Tra i protagonisti assoluti del look di Beckham c'è il Tudor Black Bay 58, considerato uno dei modelli più riusciti del marchio svizzero. Fin dal suo debutto nel 2018 è diventato un riferimento per chi cerca un segnatempo dall'anima vintage ma con prestazioni moderne. L'ispirazione arriva direttamente dal 1958, anno in cui Tudor presentò il suo primo orologio subacqueo impermeabile fino a 200 metri. Il Black Bay 58 ne riprende le proporzioni equilibrate e i dettagli più iconici: la lunetta essenziale, il quadrante opaco con indici dorati e le celebri lancette "Snowflake", firma stilistica della maison. È proprio questa capacità di coniugare heritage e design contemporaneo ad aver trasformato il Black Bay 58 in uno degli orologi più desiderati nella fascia sotto i 5.000 euro.

Perché è uno degli orologi più ambiti del momento

Il modello scelto da David Beckham è caratterizzato da una cassa da 39 millimetri e da un elegante bracciale in acciaio a cinque maglie, una variante più sofisticata rispetto alle versioni con bracciale rivettato o cinturino in caucciù. Al suo interno trova spazio il calibro di manifattura MT5400-U, un movimento automatico con spirale in silicio capace di offrire fino a 65 ore di riserva di carica, espressione dell'eccellenza tecnica di Tudor. Con un prezzo che si aggira intorno ai 4.800 euro, il Black Bay 58 rappresenta uno di quei rari accessori capaci di attraversare mode e stagioni. La scelta di Beckham conferma una tendenza sempre più evidente: il vero lusso non ha bisogno di eccessi, ma vive nei dettagli che raccontano gusto, storia e personalità.