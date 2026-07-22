Un milione di euro al polso: l'eccezionale Rolex Daytona con cui Jay-Z ha guardato la Spagna vincere

C'era anche Jay-Z, con la moglie Beyoncé , ad assistere alla finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. E il look del rapper non è passato inosservato. Il cantante si è infatti presentato al New York New Jersey Stadium indossando al polso sinistro uno degli orologi più esclusivi e ambiti della storia dell'orologeria: un Rolex Cosmograph Daytona Ref. 6264 . Una vera leggenda tra i collezionisti. L'artista, del resto, è un noto appassionato di orologi e pare che la sua collezione includa modelli eccezionali di marchi come Rolex, Patek Philippe e Richard Mille.

Jay-Z ai Mondiali 2026 con uno dei Rolex più ambiti

Il Rolex Cosmograph Daytona Ref. 6264, presentato nel 1969, rimase in produzione per un periodo molto breve, limitato a pochi anni. Il modello rappresentò l’ultima evoluzione dei Daytona dotati di pulsanti a pompa, conservando l’impostazione estetica dell’orologio originale lanciato nel 1963, ma introducendo importanti aggiornamenti tecnici. Tra le novità più rilevanti figurava il calibro 727, un movimento più preciso e affidabile, successivamente utilizzato anche nelle referenze 6263 e 6265. Il 6264 presentava inoltre una lunetta in acrilico nero e alcune modifiche leggere alla cassa e al quadrante. Dettagli che, insieme alla produzione limitata, hanno contribuito a trasformarlo in uno dei Daytona più ricercati dai collezionisti. A determinarne il valore è soprattutto la rarità. Rolex non ha mai comunicato ufficialmente il numero di esemplari prodotti, ma secondo le stime degli esperti sarebbero stati realizzati circa 1.700 orologi in acciaio inossidabile e meno di cento in oro giallo 18 carati. Proprio quest’ultima versione rende particolarmente prezioso l’esemplare appartenente a Jay-Z. Secondo Sotheby's, esistono meno di 10 esemplari noti del Daytona Ref. 6264 con quadrante JPS. Poiché raramente compaiono sul mercato secondario, vengono sempre venduti a cifre considerevoli. Uno di questi è stato aggiudicato per la cifra record di 1,54 milioni di dollari da Sotheby's nel 2020, diventando all'epoca l'orologio più costoso mai venduto in un'asta online.

Un Rolex tra automobilismo e cultura pop

Alcune versioni del Daytona 6264 sono note tra gli appassionati con il soprannome di “John Player Special”. Una denominazione che non è mai stata adottata ufficialmente da Rolex, ma che nacque all’interno della comunità dei collezionisti. Il nome deriva dalla particolare combinazione cromatica del quadrante nero con contatori dorati, capace di richiamare la celebre livrea nera e oro delle monoposto Lotus di Formula 1 sponsorizzate dal marchio britannico John Player Special. A rendere ancora più ambite alcune configurazioni è poi il cosiddetto quadrante “Paul Newman”, diventato celebre grazie all’orologio indossato dall’attore americano. Oggi gli esemplari caratterizzati da questo particolare design figurano tra i Daytona vintage più desiderati e costosi del mercato.