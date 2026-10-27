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Lamine Yamal e l'orologio rosa al Pallone d'Oro 2026: vale quanto una casa

Lamine Yamal sorprende al Pallone d'Oro 2026 con un Richard Mille in oro rosa dal prezzo da capogiro. Il dettaglio che rende unico il suo look
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4 min

Pubblicato il 27.10.2026, 12:04

Lamine Yamal

Lamine Yamal si conferma uno dei giovani calciatori più attenti alla moda e alle tendenze del lusso. In occasione della cerimonia del Pallone d'Oro 2026, il fuoriclasse del Barcellona ha attirato l'attenzione con un look studiato nei minimi dettagli, costruito tra eleganza e originalità. Ma a sorprendere è stato soprattutto l'accessorio scelto per completare l'outfit: un Richard Mille in oro rosa dal valore stimato fino a 260mila euro. 

Lamine Yamal al Pallone d'Oro 2026, il look nero e il Richard Mille rosa

Per una delle serate più importanti del calcio internazionale, dove ha trionfato Harry Kane, Lamine Yamal ha scelto di puntare su un'eleganza contemporanea, senza rinunciare a quel tocco di eccentricità che caratterizza sempre più spesso le sue apparizioni pubbliche. Il calciatore spagnolo si è presentato con un sofisticato completo nero, arricchito da una vistosa spilla floreale rosa firmata Chanel. Un dettaglio capace di spezzare il rigore dell'abito e anticipare la scelta cromatica dell'accessorio più prezioso della serata. Al polso Yamal ha sfoggiato un Richard Mille RM 67-01 Automatic Extra Flat in oro rosa 18 carati, abbinato a un cinturino in caucciù rosa acceso. Una combinazione insolita, soprattutto per un orologio di questa fascia di prezzo, che ha conferito all'intero look un carattere moderno e riconoscibile. Il rosa della spilla e quello del cinturino hanno creato un richiamo visivo preciso, mentre il contrasto con il nero dell'abito ha valorizzato ulteriormente l'orologio. 

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Richard Mille RM 67-01, le caratteristiche dell'orologio di Lamine Yamal

Il modello scelto da Lamine Yamal è uno degli esempi più rappresentativi della filosofia di Richard Mille, manifattura svizzera conosciuta per la produzione di orologi dall'estetica futuristica e dalla meccanica sofisticata. Il Richard Mille RM 67-01 Automatic Extra Flat si distingue soprattutto per la sua struttura ultrasottile. La cassa, realizzata in oro rosa 18 carati e caratterizzata dalla tradizionale forma tonneau del marchio, misura circa 38,7 millimetri di larghezza, 47,52 millimetri di lunghezza e appena 7,75 millimetri di spessore. Una delle particolarità più affascinanti è il quadrante scheletrato, che lascia intravedere gli ingranaggi e i componenti interni. La meccanica diventa così parte integrante del design, attraverso un gioco di profondità, superfici metalliche e dettagli tridimensionali. Al suo interno si trova il calibro automatico CRMA6, un movimento spesso appena 3,6 millimetri, con una riserva di carica di circa 50 ore. Tra i materiali utilizzati figurano titanio di grado 5 e platino, scelti per garantire leggerezza, resistenza e precisione. L'orologio presenta inoltre un datario posizionato a ore cinque e un indicatore della funzione della corona a ore due. Ma a rendere particolarmente riconoscibile la versione indossata da Yamal è soprattutto il cinturino rosa. Realizzato in caucciù, unisce comfort e resistenza a un'estetica decisamente meno tradizionale rispetto ai classici cinturini in pelle o metallo.

Quanto costa l'orologio Richard Mille di Lamine Yamal

Il dettaglio che più incuriosisce riguarda naturalmente il prezzo. Il Richard Mille RM 67-01 in oro rosa ha un valore di mercato stimato tra 240mila e 260mila euro, una cifra che lo colloca tra gli accessori più esclusivi dell'alta orologeria. Ma si tratta ovviamente di una valutazione indicativa: il prezzo effettivo può variare in base alla configurazione, alle condizioni dell'esemplare e alla sua disponibilità sul mercato.

 

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