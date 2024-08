Mara Venier senza pace, seconda operazione all'occhio: cosa succede e come sta

Estate da incubo per Mara Venier. La conduttrice Rai ha annunciato sui social di aver subito un'altra operazione all'occhio dopo quella di qualche settimana fa. "La mia estate...secondo intervento, grazie di cuore al prof Andrea Cusumano e a tutto il suo staff", ha scritto su Instagram postando uno scatto insieme al medico che l'ha operata. Non ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda, come fatto qualche settimana fa, quando si è mostrata con l'occhio bendato. Fortunatamente la Venier sembra stare bene, se facciamo eccezione per la medicazione che protegge la parte trattata.