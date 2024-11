Sabrina Salerno e il tumore: "Sono pronta ad asportare il seno"

Aggiornamenti sulla malattia di Sabrina Salerno. La cantante e soubrette ha scoperto di avere un nodulo maligno al seno e si è dovuta operare d'urgenza. "Per adesso, i medici dell’ospedale di Treviso hanno pensato di farmi seguire un percorso che dopo l’intervento prevede la radioterapia - ha rivelato in un'intervista al Corriere della Sera -: soltanto per un punto mi sono risparmiata la chemio. Ma ovviamente navigo a vista. E se in futuro avrò una recidiva e sarà necessario, farò la mastectomia". Poi ha aggiunto: "Dopo la diagnosi ho avuto momenti di sconforto profondo. Mentre guidavo l’auto mi dicevo: ora mi sveglio, è solo un brutto sogno. Poi però dentro di me è scattato qualcosa: c’erano mio marito, mio figlio, i miei amici. Dovevo dare un esempio, anzitutto a me stessa".