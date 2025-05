Sosness, la rivoluzione del soccorso: l’idea innovativa di Victoria e Tiziano

Victoria Ferrua , CEO e fondatrice di Win Win Srl , sta rivoluzionando il mondo della sicurezza e della formazione relativa alla salute con un’idea unica: unire il soccorso al fitness. Ma come è possibile farlo? Alla base di tutto c’è l’esperienza: ex soccorritrice, dal lavoro in ambulanza fino all’elicottero è anche sopravvissuta a un arresto cardiaco. Proprio da questa esperienza è nato il nuovo progetto, un particolare corso sul massaggio cardiaco (BLS): si tratta di un allenamento fisico studiato per preparare le persone, fisicamente e mentalmente, ad affrontare situazioni d’emergenza. «Abbiamo notato che i corsi di primo soccorso vengono spesso trasmessi con tecnicismi e molta paura. Noi invece vogliamo puntare sulla semplicità e sulla preparazione pratica, fatta anche di benessere e movimento», racconta Ferrua .

Il progetto è nato insieme a Tiziano Boccacci, il socio specializzato nel mondo del fitness con tanto di laurea magistrale in scienze motorie e tra le altre cose istruttore FIPE: «Io vengo dal soccorso, lui dal fitness. Abbiamo unito le forze». Durante i corsi in giro per l’Italia, Ferrua e il suo team hanno riscontrato una mancanza: non esistono percorsi di allenamento pensati per chi, nella vita reale, è chiamato a intervenire in caso di emergenza, come medici, infermieri, volontari, protezione civile, insegnanti, caregiver, ma anche semplici cittadini. Da qui nasce l’idea di creare un corso di fitness funzionale specifico per affrontare le emergenze. Gli esercizi, ispirati al CrossFit e agli allenamenti funzionali, sono inoltre accompagnati dalla musica con battiti per minuto (BPM) simili al ritmo cardiaco sotto sforzo.

L’obiettivo è quello di migliorare la forza, la resistenza, la coordinazione, la percezione e persino la prontezza mentale in situazioni di pericolo. «Nei momenti critici, come un terremoto o un soccorso per arresto cardiaco, spesso non abbiamo abbastanza ossigeno perché abbiamo paura. Con questo allenamento si impara a gestire anche l’ansia, migliorando l’efficienza cognitiva». Ogni partecipante avrà un kit personale: borsone, borraccia, maglietta e un manichino (simile a quelli usati dai sanitari, ma con un prezzo più accessibile grazie ad accordi con i fornitori), da usare in palestra o anche a casa. Il corso sarà infatti disponibile in presenza e online, con video tutorial e sessioni live con personal trainer. Il programma sarà aperto anche a istruttori di fitness e formatori BLS, che potranno abilitarsi a questo nuovo approccio. «Ci piacerebbe che questo metodo venisse adottato anche dalle palestre e dagli ospedali. L’obiettivo non è solo formare, ma anche rendere le persone più consapevoli e in forma».

Il corso si concluderà con un momento di riflessione e rilassamento, ispirato a pratiche come lo yoga, ma con focus specifico sulla respirazione diaframmatica e il benessere emotivo: «Nessuno insegna davvero come affrontare la paura. Noi vogliamo farlo con esercizi precisi, anche mentali». Dopo l’estate 2025 verranno inaugurati i primi due centri di riferimento: uno a Roma e uno a Milano. In parallelo, sarà attivo anche l’e-commerce, dove sarà possibile abbonarsi e ricevere il kit base, acquistare altri manichini, e addirittura personalizzarli con un nome decorato. «Finora si è cercato di diffondere il BLS con la paura e l’obbligo. Ma noi siamo un popolo solare, che trova ispirazione nel benessere, nel divertimento , nella condivisione e nell’altruismo. Vogliamo trasformare la cultura del soccorso in qualcosa di pratico, positivo e umano». Per info: https://www.victoriawinwin.com/