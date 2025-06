Le 7 zone del corpo dove non bisognerebbe dimenticare di mettere la crema solare  

Sappiamo tutti che applicare la protezione solare è fondamentale per proteggere la pelle da gravi danni, tra cui ustioni, macchie scure e invecchiamento precoce. La cosa triste è che non tutti la applicano con diligenza, trascurando inconsapevolmente alcune parti del corpo. Spesso non riusciamo a spalmare la protezione solare su molte zone trascurate, aumentando il rischio di danni solari . Ecco alcuni dei punti del corpo che di solito non vengono considerati quando si applica la protezione solare e che invece, come assicurano i dermatologi, sono molto importanti.

1. Collo, décolleté e nuca

La cura della pelle e la protezione solare non si limitano al viso. È importante applicare la protezione solare anche su collo e parte superiore del décolleté. Entrambe le zone sono frequentemente esposte in estate, il che le rende vulnerabili ai danni del sole. Trascurare collo e décolleté può anche rivelare la tua età con rughe, pelle secca e cadente e macchie senili. Questo rende ancora più importante applicare una protezione solare ad ampio spettro su collo e décolleté esposti. Non dimenticare di riapplicarla se trascorri molto tempo all'aperto. Lo stesso vale per la nuca, soprattutto per chi ha capelli corti o li porta sempre raccolti.

2. Orecchie

Anche se applichiamo la protezione solare su viso e spalle in modo discreto, molti di noi spesso trascurano le orecchie. I raggi UV possono colpire la parte superiore delle orecchie e danneggiarle, soprattutto se non protette. Le orecchie sono, infatti, una delle sedi più comuni per i tumori della pelle. Applica sempre la protezione solare sulla parte superiore delle orecchie e riapplicala quando necessario. Per una maggiore protezione, indossa un cappello a tesa larga in tessuto a trama fitta invece di uno a trama larga.

3. Dorso delle mani

Le mani sono tra le prime zone del corpo a mostrare i segni dell'invecchiamento. Secondo alcuni studi, la maggior parte delle persone può capire l'età di una persona osservandone le mani. I danni del sole possono portare a un invecchiamento precoce e aggravare l'invecchiamento delle mani. Possono sviluppare macchie senili e rughe e apparire secche e squamose con vene prominenti. Assicurati di aver riapplicato la crema solare sulle mani dopo averle lavate, quando nuoti o quando ti alleni.

4. Palpebre

La pelle del contorno occhi è più sottile rispetto al resto del viso. Nonostante ciò, secondo uno studio del 2019, quest'area, in particolare le palpebre, viene spesso trascurata quando si applica la protezione solare. È inoltre importante notare che, secondo le statistiche, circa il 5-10% di tutti i tumori della pelle si verifica nelle palpebre. Generalmente la maggior parte delle creme solari è sicura da usare sulla zona degli occhi, compresa la zona delle palpebre. Tuttavia, poiché la zona è delicata e sensibile, si consiglia di utilizzare filtri solari minerali a base di zinco o ossido di titanio. Queste formule sono adatte alle pelli sensibili e non irritano la zona quando si suda.

5. Cuoio capelluto

Sebbene i capelli forniscano una certa protezione, non è sufficiente. È comunque ideale applicare una protezione solare su questa zona, soprattutto se si prevede di rimanere all'aperto per un lungo periodo. È possibile utilizzare una normale protezione solare sul cuoio capelluto, ma si possono anche utilizzare creme solari in polvere (che agiscono come shampoo secco) o spray per il cuoio capelluto. Di grande aiuto anche il cappello, come già sottolineato in un tessuto a trama fitta. Questo offre una protezione extra dal sole e non lascia passare i raggi UV.

6. La parte superiore dei piedi

I piedi vengono spesso dimenticati e trascurati quando si applica la protezione solare. Questo nonostante la parte superiore dei piedi sia esposta ai raggi UV quando si indossano infradito o qualsiasi tipo di calzatura che lasci scoperta la pelle. Sono anche altamente suscettibili al melanoma e ad altre forme di cancro della pelle. Assicuratevi di applicare la protezione solare sulla parte superiore dei piedi e sulle dita. È fondamentale per evitare scottature o segni di usura dovuti ai sandali, oltre a ridurre il rischio di cancro della pelle. Prendete l'abitudine di applicare la protezione solare dalla testa ai piedi quando siete in spiaggia, in piscina o all'aperto.

7. Labbra

Sì, anche le labbra hanno bisogno di protezione solare. I raggi UV possono danneggiarle e renderle secche, screpolate e scolorite. Usare un balsamo labbra idratante con SPF 15 o 30 può aiutare, oltre a riapplicarlo ogni due ore. Si consiglia inoltre di mantenersi ben idratati, soprattutto quando si è esposti al sole o quando fa molto caldo. Esfoliare la pelle può anche aiutare a rimuovere la pelle secca o screpolata, evitando così di pizzicarla.

Come e ogni quanto applicare la protezione solare

I prodotti per la pelle con SPF 30 o superiore funzionano meglio se applicati 20 minuti prima dell'esposizione al sole. Bisogna riapplicare regolarmente la protezione solare durante il giorno. A seconda del tono della pelle, dell'attività fisica o della sudorazione, è necessario riapplicare regolarmente la protezione solare (ogni 2 ore) per garantire l'efficacia della protezione solare.