Bisogna aspettare due ore per il bagno dopo aver mangiato? La risposta di Bassetti

Con l'arrivo dell'estate, si moltiplicano le giornate in piscina, in spiaggia e a cena all'aperto. E con esse, arriva un avvertimento che soprattutto molti genitori ripetono spesso ai loro figli: "Non entrare in acqua prima di due ore dal pasto". Questo avvertimento è legato alla temuta "indigestione", un fenomeno che preoccupa molte famiglie, soprattutto quelle con bambini. A tranquillizzare tutti ci ha pensato l'esperto di malattie infettive e divulgatore scientifico Matteo Bassetti, diventato molto noto durante il periodo del Covid.

Bagno dopo aver mangiato? Matteo Bassetti sfata il falso mito

È diventato virale il nuovo video pubblicato da Matteo Bassetti, in cui risponde a una domanda relativa proprio al bagno dopo aver mangiato, un dilemma che accompagna molti durante la stagione estiva. "Smonto un falso mito che nasce da una credenza popolare tramandata da nonni a nipoti, secondo cui non si deve fare il bagno dopo aver mangiato. Questo scrupolo non è basato su nessuna evidenza scientifica. - ha scritto - È meglio evitare di bagnarsi nelle ore più calde, ma questo vale per molte altre cose, non solo per il bagno“.

Non bisogna aspettare due ore per farsi il bagno

Successivamente, l’esperto ha spiegato cosa succede davvero al corpo in questi momenti, anche all’inizio della digestione: “Non è vero che tutto il sangue vada allo stomaco e si allontani dalle altre parti, creando così un rischio in acqua. Se andiamo in mare o in piscina, il rischio reale di affondare non esiste. Fondamentalmente, bagnatevi pure, è chiaro però che questo è possibile dopo un pasto leggero. Meglio non farsi il bagno dopo un'abbuffata".