Tre errori che rovinano i piedi in estate: "Lo facciamo tutti"

I piedi sono una delle parti del corpo più soggette a sofferenza in estate. Le spiagge e le piscine sono piene di persone che cercano di rinfrescarsi e affrontare le alte temperature dei mesi estivi. In questo periodo, le scarpe chiuse vengono spesso abbandonate a favore dei sandali. Tuttavia, il caldo, il sudore o l'uso prolungato di scarpe aperte possono causare irritazioni, vesciche o estrema secchezza. Anche le infezioni fungine sono molto comuni in questo periodo. Mantenere un'adeguata esfoliazione, idratare quotidianamente e scegliere le calzature giuste per ogni occasione può essere la chiave per un'estate serena e piacevole, senza intoppi. Ad esempio, la micosi ai piedi richiede tempo per guarire. Nei casi più lievi, può migliorare in 2-4 settimane, ma se penetra più in profondità o colpisce le unghie, può durare da 6 settimane a diversi mesi.