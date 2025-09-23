Le 4 cose che devi fare a partire dai 40 anni per sembrare più giovane, lo dice Harvard

La scienza ha fatto notevoli progressi e molti studi hanno individuato le attività necessarie per condurre una vita sana e lunga. Il dottor William Li, scienziato dell'Università di Harvard , sottolinea come la dieta sia strettamente legata alla longevità. "Abbiamo una nutrizione migliore, meno povertà, acqua più pulita e condizioni di vita migliori rispetto al 1900", ha affermato il medico, che negli ultimi anni si è dedicato molto alla condivisione di contenuti sul benessere sul suo canale YouTube. Ha inoltre ribadito che nella società di oggi dobbiamo fare i conti con molte malattie cardiovascolari, diabete e cancro. E mentre "il 25% della longevità di una persona è dovuto ai geni ereditati dai genitori", secondo l'esperto lo stile di vita, la dieta e l'ambiente influiscono molto sul raggiungimento dei 100 anni di età. Ma questo non accadrà se si mangiano cibi ultra-processati e non si presta attenzione alla propria alimentazione, poiché questa è una delle cause che maggiormente accorcia la vita.

1. No ai prodotti ultra-processati

Il primo consiglio di William Li è chiaro: smettere di consumare prodotti ultra-processati. Questi influiscono sul microbiota intestinale, riducendo la capacità del sistema immunitario di contrastare le malattie. I prodotti ultraprocessati sono alimenti industriali con lunghe liste di ingredienti e additivi come coloranti, zuccheri, grassi e sale aggiunti, e sono poveri di nutrienti essenziali come fibre e vitamine. Esempi includono patatine, merendine confezionate, bevande zuccherate, cibi da fast food, piatti pronti, caramelle, biscotti industriali e carni trasformate.

2. Attenzione alla plastica

Un'altra raccomandazione dello scienziato è quella di evitare l'eccesso di plastica e microplastiche presenti in oggetti come posate, bottiglie d'acqua, contenitori per latticini e altri. "Queste particelle hanno raggiunto il nostro flusso sanguigno e possono raggiungere il cervello, compromettendo la nostra longevità", ha sottolineato Li.

3. Attività fisica costante

Come la maggior parte dei medici e nutrizionisti del mondo, anche lo scienziato di Harvard raccomanda l'attività fisica. Lo stile di vita degli ultimi decenni ha portato le persone a diventare sempre più sedentarie, trascorrendo molte ore sedute davanti al computer, riducendo notevolmente il tempo da dedicare all'esercizio fisico. Uno stile di vita sedentario è intrinsecamente collegato a malattie come il diabete, problemi cardiovascolari e obesità. Camminare, fare pause attive e alzarsi dalla postazione di lavoro almeno ogni ora durante la giornata lavorativa possono rivelarsi un vero e proprio toccasana.

4. Le proteine

Infine William Li consiglia l'assunzione giornaliera di proteine ​​in base alle proprie esigenze, in base all'età e all'altezza, poiché con il passare del tempo il corpo tende a perdere massa muscolare, che viene acquisita attraverso l'esercizio fisico regolare e il consumo di proteine ​​come carne, uova e alcuni legumi. Secondo l'esperto, a partire dai 40 anni è necessario assumere dai 50 ai 60 grammi di proteine ​​al giorno, poiché a questa età inizia il naturale processo di perdita di massa muscolare, che influisce sulla qualità della vita.