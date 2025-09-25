Un oncologo svela i 2 migliori sport per la prevenzione del cancro

Lo sport è ormai considerato un vero e proprio pilastro della salute. Molto più di una semplice attività ricreativa, è un potente strumento per prevenire molte malattie croniche, tra cui il cancro. Ospite del programma LEGEND, il noto oncologo francese Jean-Emmanuel Bibault, ha sottolineato quanto il movimento sia essenziale per mantenere una buona forma fisica. Specialista riconosciuto nei trattamenti contro il cancro e nelle innovazioni mediche, incluso l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, ha condiviso un messaggio forte: alcuni sport possono davvero cambiare le carte in tavola per il nostro futuro.

Quali sono gli sport che aiutano a prevenire il cancro

Secondo il medico, due discipline si distinguono nettamente per efficacia e accessibilità: le cosiddette attività "cardio" e l'allenamento della forza. "Qualsiasi attività cardio è essenziale per il cuore e la resistenza", ha spiegato Bibault, prima di aggiungere che la corsa, pur essendo eccellente, a volte può indebolire le articolazioni. Camminare, invece, combina i benefici cardiovascolari senza i limiti imposti. Allo stesso tempo, l'allenamento della forza diventa essenziale con l'età: preserva la massa muscolare, protegge dagli infortuni e stimola il metabolismo. Insieme, queste due pratiche costituiscono la combinazione ideale per costruire una salute forte e duratura.

Camminata e allenamento con i pesi, il binomio vincente

Questi due sport soddisfano due bisogni fondamentali dell'organismo: resistenza e forza. Camminare migliora la circolazione sanguigna, rafforza il cuore e riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Agisce anche come antistress naturale, favorendo l'ossigenazione e il recupero mentale. A differenza della corsa, è delicato sulle articolazioni e può essere praticato quotidianamente, anche da chi si sta riprendendo da un infortunio o non è molto sportivo. L'allenamento della forza, invece, affronta un altro problema importante: l'inevitabile perdita muscolare che accompagna l'età. Rafforzando la massa muscolare, proteggiamo le ossa, limitiamo l'obesità, miglioriamo la postura e aumentiamo il dispendio energetico anche a riposo. Camminata e allenamento della forza formano insieme un binomio complementare che aiuta a mantenere la resistenza e a preservare la forza, due chiavi essenziali per vivere una vita più lunga e sana.