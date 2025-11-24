Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Immunità prolungata: Active Nutrient C Maxi Dr Theiss, l'alleato per l'autunno

Immunità prolungata: Active Nutrient C Maxi Dr Theiss, l'alleato per l'autunno

Affronta i primi freddi con la potenza della vitamina C a rilascio modificato
2 min

Con l'arrivo della stagione autunnale, proteggere l'organismo da raffreddore e influenza diventa una priorità. La Vitamina C è universalmente riconosciuta come l'alleato numero uno per il sistema immunitario, ma spesso l'apporto dalla sola dieta (il fabbisogno medio è di 75 mg/die per l'uomo e 60 mg/die per la donna) non è sufficiente a garantire una copertura costante.

La Soluzione Completa per il Tuo Benessere

L'integratore alimentare ACTIVE NUTRIENT C MAXI COMPRESSE di Dr. Theiss non si limita a fornire Vitamina C, ma rappresenta una formula potenziata per il supporto immunitario, arricchita da due elementi essenziali: Zinco e Vitamina D. Questi nutrienti agiscono in sinergia per rafforzare le difese, proteggere le cellule dallo stress ossidativo dei radicali liberi e supportare i processi metabolici chiave, inclusa la biosintesi del collagene.

Tecnologia Esclusiva: Rilascio Prolungato (MRSTM)

Ciò che rende ACTIVE NUTRIENT C MAXI unico è la sua innovativa tecnologia **MRSTM (Modified-Release System)**. La compressa è stata studiata con un doppio strato per assicurare un'efficacia che dura tutto il giorno:

  • Strato a Rilascio Rapido: Fornisce immediatamente una prima dose di Vitamina C.
  • Strato a Rilascio Prolungato: Garantisce un apporto graduale e costante della vitamina per un intervallo di tempo prolungato.

Questa copertura estesa è ideale per chiunque abbia uno stile di vita intenso, per gli sportivi e per chi cerca una protezione immunitaria affidabile dal mattino alla sera.

Dettagli Prodotto e Disponibilità

  • Prodotto: ACTIVE NUTRIENT C MAXI COMPRESSE
  • Contenuto Principale: Vitamina C, Zinco, Vitamina D
  • Confezione: 30 compresse

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Salute

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS