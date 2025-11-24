Immunità prolungata: Active Nutrient C Maxi Dr Theiss, l'alleato per l'autunno
Con l'arrivo della stagione autunnale, proteggere l'organismo da raffreddore e influenza diventa una priorità. La Vitamina C è universalmente riconosciuta come l'alleato numero uno per il sistema immunitario, ma spesso l'apporto dalla sola dieta (il fabbisogno medio è di 75 mg/die per l'uomo e 60 mg/die per la donna) non è sufficiente a garantire una copertura costante.
La Soluzione Completa per il Tuo Benessere
L'integratore alimentare ACTIVE NUTRIENT C MAXI COMPRESSE di Dr. Theiss non si limita a fornire Vitamina C, ma rappresenta una formula potenziata per il supporto immunitario, arricchita da due elementi essenziali: Zinco e Vitamina D. Questi nutrienti agiscono in sinergia per rafforzare le difese, proteggere le cellule dallo stress ossidativo dei radicali liberi e supportare i processi metabolici chiave, inclusa la biosintesi del collagene.
Tecnologia Esclusiva: Rilascio Prolungato (MRSTM)
Ciò che rende ACTIVE NUTRIENT C MAXI unico è la sua innovativa tecnologia **MRSTM (Modified-Release System)**. La compressa è stata studiata con un doppio strato per assicurare un'efficacia che dura tutto il giorno:
- Strato a Rilascio Rapido: Fornisce immediatamente una prima dose di Vitamina C.
- Strato a Rilascio Prolungato: Garantisce un apporto graduale e costante della vitamina per un intervallo di tempo prolungato.
Questa copertura estesa è ideale per chiunque abbia uno stile di vita intenso, per gli sportivi e per chi cerca una protezione immunitaria affidabile dal mattino alla sera.
Dettagli Prodotto e Disponibilità
- Prodotto: ACTIVE NUTRIENT C MAXI COMPRESSE
- Contenuto Principale: Vitamina C, Zinco, Vitamina D
- Confezione: 30 compresse