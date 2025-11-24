Immunità prolungata: Active Nutrient C Maxi Dr Theiss, l'alleato per l'autunno

Con l'arrivo della stagione autunnale, proteggere l'organismo da raffreddore e influenza diventa una priorità. La Vitamina C è universalmente riconosciuta come l'alleato numero uno per il sistema immunitario, ma spesso l'apporto dalla sola dieta (il fabbisogno medio è di 75 mg/die per l'uomo e 60 mg/die per la donna) non è sufficiente a garantire una copertura costante.