mercoledì 10 dicembre 2025
L'errore più comune che le persone commettono quando qualcuno sviene

L'errore più comune che le persone commettono quando qualcuno sviene  

Svenimento: cosa fare, come posizionare la persona e gli errori da evitare per aiutare chi sviene a riprendersi in sicurezza
2 min

Lo svenimento è un evento relativamente comune che può capitare a chiunque. Spesso si verifica in risposta a notizie inaspettate, stress improvviso o sintomi legati a problemi di salute di base. Nella maggior parte dei casi non è grave, ma è fondamentale sapere come reagire correttamente per aiutare la persona a riprendersi senza complicazioni.

Cosa fare quando una persona sviene

Quando ci si trova di fronte a qualcuno che sviene, è importante agire con calma e seguire alcune regole fondamentali.

Verificare la respirazione: controllare se la persona respira. Se non respira, chiamare immediatamente i servizi di emergenza, poiché si tratta di una situazione grave.

Posizionamento corretto: distendere la persona sulla schiena in un luogo sicuro. Se rischia di vomitare, posizionarla su un fianco. Sollevare le gambe di circa 30 centimetri per favorire il flusso sanguigno al cervello.

Allentare abiti stretti: abbottonare colli, allentare cinture o cravatte per facilitare la circolazione e la respirazione.

Ambiente tranquillo: spostare la persona in un luogo ben ventilato e lontano da rumori o folla, mantenendo la calma.

Gli errori più comuni da evitare

Di fronte a uno svenimento è normale sentirsi bloccati, ma l’inazione può peggiorare la situazione. Di seguito gli errori più frequenti da non ripetere.

Muovere bruscamente la persona: soprattutto se è caduta o ha subito un infortunio.

Ignorare la situazione: aspettare semplicemente che “passi” può essere pericoloso.

Sollevarsi troppo in fretta: aiutare chi si riprende ad alzarsi lentamente per evitare un nuovo svenimento.

Accalcarsi intorno alla vittima: assicurarsi che la persona abbia spazio per respirare.

Conoscere le basi del primo soccorso è fondamentale: permette di intervenire rapidamente e correttamente, migliorando la ripresa della vittima e riducendo il carico di lavoro per gli operatori sanitari quando arrivano sul posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

