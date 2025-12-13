Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Perché guardare il cellulare prima di andare a dormire fa male, cosa succede al cervello© Nubelson Fernandes/Unsplash

Perché guardare il cellulare prima di andare a dormire fa male, cosa succede al cervello

Gli esperti mettono tutti in guardia da questa cattiva abitudine: cosa succede al cervello quando si guarda il cellulare prima di dormire
2 min

Dare un’ultima occhiata al cellulare prima di andare a dormire è diventato un rituale serale per molti. Un gesto apparentemente innocuo che, però, nasconde effetti tutt’altro che trascurabili sulla qualità del sonno e sulla salute del cervello. La causa principale è la luce blu emessa dagli schermi, capace di interferire con i meccanismi biologici che regolano il ritmo sonno-veglia.

La luce blu e l'inganno del cervello

La luce blu inviata da smartphone e tablet viene interpretata dal cervello come luce diurna. Il risultato è una riduzione della produzione di melatonina, l’ormone che favorisce l’addormentamento. Questo “inganno” biologico mantiene il cervello in uno stato di vigilanza, ritardando il sonno e rendendo più difficile prendere sonno in modo naturale. Non solo. La navigazione continua tra social network, notizie e messaggi stimola la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress, mantenendo la mente in una costante modalità di allerta. Il ritmo circadiano ne risulta alterato: l’orologio biologico riceve segnali contrastanti e fatica a distinguere il momento del riposo da quello dell’attività. La difficoltà ad addormentarsi è solo il primo effetto visibile. Nel tempo, l’uso serale del telefono può incidere sulle funzioni cognitive: attenzione ridotta, memoria meno efficiente e maggiore difficoltà di concentrazione durante il giorno. Il cervello, sovraccaricato di stimoli prima del riposo, non riesce a “resettarsi” completamente durante la notte.

Cosa cambia quando si smette

Rinunciare allo smartphone prima di dormire produce benefici rapidi e concreti. Il cervello avvia una transizione più graduale verso il sonno, aumenta la produzione di melatonina e raggiunge uno stato di rilassamento più profondo. Il riposo diventa più continuo e ristoratore, con effetti positivi sull’umore e sulla produttività quotidiana. In definitiva, l’abitudine di controllare il telefono a letto invia segnali sbagliati al cervello, sabotando il sonno e il benessere generale. Un piccolo cambiamento serale può tradursi in un grande guadagno per la salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Salute

Da non perdere

L'errore che fa invecchiare la pelleI 5 alimenti anti rughe

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS