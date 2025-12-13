Perché guardare il cellulare prima di andare a dormire fa male, cosa succede al cervello

Dare un’ultima occhiata al cellulare prima di andare a dormire è diventato un rituale serale per molti. Un gesto apparentemente innocuo che, però, nasconde effetti tutt’altro che trascurabili sulla qualità del sonno e sulla salute del cervello. La causa principale è la luce blu emessa dagli schermi, capace di interferire con i meccanismi biologici che regolano il ritmo sonno-veglia.

La luce blu e l'inganno del cervello

La luce blu inviata da smartphone e tablet viene interpretata dal cervello come luce diurna. Il risultato è una riduzione della produzione di melatonina, l’ormone che favorisce l’addormentamento. Questo “inganno” biologico mantiene il cervello in uno stato di vigilanza, ritardando il sonno e rendendo più difficile prendere sonno in modo naturale. Non solo. La navigazione continua tra social network, notizie e messaggi stimola la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress, mantenendo la mente in una costante modalità di allerta. Il ritmo circadiano ne risulta alterato: l’orologio biologico riceve segnali contrastanti e fatica a distinguere il momento del riposo da quello dell’attività. La difficoltà ad addormentarsi è solo il primo effetto visibile. Nel tempo, l’uso serale del telefono può incidere sulle funzioni cognitive: attenzione ridotta, memoria meno efficiente e maggiore difficoltà di concentrazione durante il giorno. Il cervello, sovraccaricato di stimoli prima del riposo, non riesce a “resettarsi” completamente durante la notte.

Cosa cambia quando si smette

Rinunciare allo smartphone prima di dormire produce benefici rapidi e concreti. Il cervello avvia una transizione più graduale verso il sonno, aumenta la produzione di melatonina e raggiunge uno stato di rilassamento più profondo. Il riposo diventa più continuo e ristoratore, con effetti positivi sull’umore e sulla produttività quotidiana. In definitiva, l’abitudine di controllare il telefono a letto invia segnali sbagliati al cervello, sabotando il sonno e il benessere generale. Un piccolo cambiamento serale può tradursi in un grande guadagno per la salute.