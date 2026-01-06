Il motivo per cui i casi di emicrania sono il doppio rispetto a tre decenni fa

L'emicrania è una delle malattie neurologiche più invalidanti, un dato confermato da chi ne soffre, ma anche dall'OMS, e solo in Italia colpisce più di 6 milioni di persone. Si tratta di un numero piuttosto elevato, ma ciò che sorprende ancora di più è che il numero di casi è raddoppiato dal 1990. Questo potrebbe far pensare che ci sia qualcosa che spinge sempre più persone a convivere con questa malattia, ma non è così. Per gli esperti, il motivo è chiaro.

Perché oggi si registrano più casi di emicrania

I casi di emicrania sono quasi raddoppiati dal 1990 e, secondo le proiezioni, continueranno a crescere fino al 2050. È quanto emerge dallo studio internazionale Global, regional and national burden of headache disorders, 1990-2021, with forecasts to 2050, pubblicato su Cell Reports Medicine e sostenuto dalla Federazione Mondiale di Neurologia. Un dato che, a prima vista, potrebbe far pensare a una nuova emergenza sanitaria globale, ma che gli esperti invitano a leggere con maggiore cautela. L’aumento dei casi registrati è legato soprattutto a una diagnosi più accurata e a una crescente consapevolezza della malattia. In altre parole, non è detto che oggi si soffra di più di emicrania rispetto al passato: è più probabile che chi ne soffre venga finalmente riconosciuto e curato.

Perché le donne soffrono più di emicrania

L’emicrania colpisce in modo sproporzionato le donne, in particolare nella fascia d’età tra i 30 e i 44 anni, cioè negli anni considerati più produttivi dal punto di vista lavorativo e sociale. Secondo gli specialisti, la maggiore incidenza femminile è legata a diversi fattori biologici e sociali. Le fluttuazioni ormonali - in particolare le variazioni dei livelli di estrogeni durante il ciclo mestruale, la gravidanza e la menopausa - giocano un ruolo chiave nell’insorgenza e nell’intensità degli attacchi. A questo si aggiungono le difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia e una maggiore prevalenza, tra le donne, di disturbi come ansia e depressione, che possono aggravare la frequenza e la gravità delle crisi. Nonostante tutto, l’emicrania resta una patologia spesso sottovalutata. Pur essendo una delle principali cause di disabilità a livello globale, il mal di testa continua a ricevere poca attenzione nelle strategie di sanità pubblica, nella ricerca e nei programmi di formazione. Una mancanza che, secondo gli esperti, richiede interventi mirati: più educazione sanitaria, diagnosi precoce, terapie personalizzate e politiche attente alle differenze di genere.