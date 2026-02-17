Kate Middleton e l'antico rituale giapponese seguito durante il cancro

Nella sua prima apparizione pubblica del 2026, all’inizio di gennaio, Kate Middleton ha sorpreso tutti parlando dell’importanza del supporto durante le cure oncologiche e del potere curativo della natura . La Principessa del Galles ha ribadito questo messaggio in tutte le sue apparizioni pubbliche e sui canali social ufficiali della coppia reale. Una nuova biografia di Russell Myers, direttore del Mirror, ri vela come Kate abbia affrontato privatamente la chemioterapia preventiva nel 2024, ritirandosi temporaneamente dalla vita pubblica e seguendo un percorso personale di guarigione.

Lo shinrin-yoku: il “bagno nella foresta” che ha aiutato Kate Middleton

Secondo Myers, la Principessa del Galles si è sottoposta a un antico rituale giapponese, lo shinrin-yoku, definito da lei stessa come una “guarigione naturale”. La pratica, nata in Giappone negli anni ’80 per ridurre lo stress nelle aree urbane, consiste nel camminare lentamente in foresta, respirare profondamente, osservare luce e forme, ascoltare i suoni e toccare gli alberi, evitando distrazioni digitali. Kate ha spiegato che trascorrere tempo immersa nella natura è stato fondamentale anche per creare un legame con la famiglia durante le cure. La serie video “Madre Natura”, pubblicata sui social, racconta proprio il suo rapporto con gli alberi e l’aria aperta come strumenti di benessere e guarigione.

Esperienza personale e messaggi pubblici di speranza di Kate Middleton

Il 4 febbraio, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, Kate Middleton ha condiviso la sua esperienza come paziente oncologica in un video insieme ad altri malati. “Il cancro tocca così tante vite: non solo quelle dei pazienti, ma anche delle famiglie e di chi si prende cura di loro”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di cura, comprensione e speranza. La biografia di Myers racconta anche il contesto familiare e reale degli ultimi anni, dalla morte della Regina Elisabetta II ai problemi di salute dei membri della famiglia, evidenziando come Kate e William abbiano affrontato le difficoltà rafforzando il loro legame e la loro visione della monarchia moderna.