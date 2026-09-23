Il trattamento di Onana incuriosisce tutti: cos’è la coppettazione e a cosa serve

Ventose sulla pelle e vistosi segni circolari sulla schiena. André Onana ha scelto la coppettazione per prendersi cura del proprio fisico e favorire il recupero tra allenamenti e partite. Il portiere si è sottoposto a una sessione particolarmente intensa di questa pratica, come mostrato in un video circolato online. Una scena capace inevitabilmente di attirare l'attenzione, soprattutto per i caratteristici cerchi che il trattamento lascia sulla pelle. Ma Onana non rappresenta un caso isolato: negli ultimi anni la coppettazione ha conquistato diversi sportivi, che la utilizzano soprattutto con l'obiettivo di alleviare tensioni e indolenzimenti muscolari.

Onana sceglie la coppettazione per il recupero fisico

Per un portiere il fisico viene sottoposto continuamente a sollecitazioni importanti. Tuffi, cambi di direzione improvvisi, movimenti esplosivi e impatti con il terreno rendono il recupero una componente fondamentale della preparazione. Onana ha così inserito la coppettazione nel suo programma di mantenimento fisico. Una pratica che può affiancarsi ad altri sistemi di recupero utilizzati nello sport professionistico, dalla fisioterapia ai massaggi fino ai bagni di ghiaccio. L'obiettivo per gli atleti è soprattutto quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili all'appuntamento successivo e gestire l'affaticamento accumulato durante la stagione. Ed è proprio in questo contesto che la coppettazione è diventata sempre più riconoscibile nel mondo dello sport. Basta pensare ai caratteristici cerchi rossastri che rimangono sul corpo dopo una seduta e che in passato sono comparsi sulla pelle di numerosi atleti.