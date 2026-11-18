"È facile parlare di inclusione, ma nella vita di tutti i giorni ci sono ancora divari evidenti ed ostacoli da superare". La senatrice Giusy Versace è molto schietta. Lo è adesso, lo era da atleta. La incontriamo nell'ambito di Solve for Tomorrow 2026/27, il programma di Corporate Citizenship di Samsung che mette in rete scuole e realtà del Terzo Settore per trasformare bisogni concreti di inclusione in progetti di innovazione. Quest’anno il programma è dedicato al ruolo che la tecnologia può avere nel rendere lo sport più accessibile e inclusivo e di questi temi parliamo con una donna, e un'atleta, che si è sempre spesa, e si spende ancora, in prima persona.

La sua associazione si chiama: “Disabili No Limits”: nel 2026 come è la situazione? Futuribile o ormai concreta?

"Rispetto a quando l’ho fondata nel 2011, molte cose sono cambiate. Oggi è diventato un po’ più semplice accedere ad ausili e protesi di tecnologie avanzate, grazie ai social e alle piattaforme di fundraising che ti permettono di raccogliere i fondi necessari e grazie allo Stato che ha stanziato fondi che un tempo non c’erano, sia per l’attività sportiva promossa dal Comitato Italiano Paralimpico che per le regioni che coprono i cosiddetti costi extra-Lea. Ovviamente non si riesce ad accontentare tutti, per cui la nostra attività di promozione e sensibilizzazione prosegue insieme alle donazioni. Siamo fortemente convinti che una protesi o un ausilio evoluto consentano di semplificare e accelerare un percorso di ripresa ad una vita più autonoma anche grazie allo sport".

Cosa significa, per una donna e un'atleta, trasformare uno stop in un progetto?

"Cambiare il punto di vista e di approccio alla vita dopo un evento traumatico come può essere un incidente o una malattia, è fondamentale per una ripresa non solo fisica ma anche e soprattutto mentale".

Come sport e tecnologia possono abbattere le barriere?

"La tecnologia migliora la gestione quotidiana e il percorso verso una vita più autonoma e migliore, lo sport rafforza la consapevolezza e soprattutto diventa anche uno strumento prezioso per migliorare l’approccio culturale della società al mondo della disabilità. Le gare paralimpiche e le storie di noi atleti, ne sono la prova! 4. Per i giovani oggi è più semplice parlare di inclusione, come fosse una cosa naturale? O c’è ancora strada da fare? La strada è ancora lunga, anche se negli ultimi 15 anni molto è cambiato. È facile parlare di inclusione, ma nella vita di tutti i giorni ci sono ancora divari evidenti ed ostacoli da superare. I giovani hanno una sicuramente percezione migliore rispetto al passato, perché quando vedono una persona amputata o in sedia a rotelle in molti casi la identificano anche come un atleta paralimpico, spesso guardano le gare in tv e si appassionano. Ma quando si pensa al mondo lavoro, ai servizi, alle barriere architettoniche ancora presenti, ci si rende subito conto che dobbiamo ancora lavorare molto e che ci sono ancora troppi pregiudizi da combattere ed ostacoli da rimuovere".

Quanto la tecnologia impatta sulla sua vita quotidiana?

"Tantissimo, e per chi vive con una disabilità, l’impatto è ancora più significativo. L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni consente oggi di fare cose che anni fa erano quasi inimmaginabili".