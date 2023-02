adidas presenta la Utraboost più leggera di sempre

A dieci anni dall’introduzione della tecnologia BOOST, l’ultima versione ottimizzata Ultraboost Light si avvale di un materiale BOOST più leggero del 30%, che si traduce in una scarpa da corsa dalle prestazioni eccellenti, capace di regalare una spinta energica, ammortizzazione estrema, comfort e reattività senza pari.

Simon Lockett, Footwear Product Marketing Category Director di adidas, ha dichiarato: “Noi di adidas sappiamo che la corsa è un’attività molto personale. Ognuno ha un obiettivo diverso e quindi ripone nelle calzature che sceglie aspettative altrettanto diverse. È per questo che siamo costantemente alla ricerca di modi per migliorare i nostri prodotti per la comunità adidas running. Ora, grazie alla nostra ultimissima innovazione in fatto di materiali – Light BOOST – i corridori possono contare sugli stessi vantaggi offerti da Ultraboost, ma con una silhouette più leggera.” Il Dr. Matthew Klein, Chief Editor e Fondatore di Doctors of Running, ha commentato: “Correre con le gambe stanche o pesanti può essere difficile, e per alcuni calzature pesanti finiscono per accentuare questa situazione. Al contrario, scarpe più leggere tendono a rendere la corsa più efficiente, ovvero riescono potenzialmente a migliorare le prestazioni sia per i runner professionisti, sia per i corridori amatoriali e quelli alle prime armi.”

Portando l’esperienza degli sportivi a un livello superiore, la nuovissima Ultraboost Light vanta anche:

LEP riprogettato: il Linear Energy Point (punto di energia lineare) presente sulla suola della scarpa è stato rielaborato per ottimizzare la reattività e lavorare in armonia con il nuovo materiale Light BOOST.

Tomaia in PRIMEKNIT+: concepita per garantire traspirabilità e comfort, la scarpa è dotata di una tomaia leggera che assicura una calzata adattabile.

Gomma naturale Continental™ a elevate prestazioni: sinonimo di trazione ottimale per una corsa sicura in qualunque condizione atmosferica.

Impronta di carbonio inferiore del 10%: la nuova Ultraboost Light ha un’impronta di carbonio inferiore rispetto alle versioni precedenti. La nuova Ultraboost Light sarà lanciata in colore bianco, con dettagli rosso acceso e nero, al prezzo di €190 e sarà disponibile per l’acquisto in negozio e online su adidas.com con accesso in anteprima per i membri di adidas Adi Club a partire da oggi.

Per saperne di più, visita la pagina: https://www.adidas.it/scarpe-running-uomo In concomitanza con il lancio della nuova Ultraboost Light, adidas incoraggerà tutti, runner esperti o amatoriali, a godersi la propria esperienza personale di corsa, ovunque si trovino nel mondo, con la sfida Just You And Your Run. Con l’ambizione di percorrere un totale di 3.000.000 di chilometri, la sfida si svolgerà dal 3 al 12 marzo e alla fine ogni corridore che avrà contribuito riceverà un distintivo Ultraboost Light nella app adidas Running. I membri di adiClub avranno anche la possibilità di vincere un paio di scarpe Ultraboost Light personalizzate. Partecipa alla sfida tramite l’app adidas Running qui.

Per celebrare il 10° anniversario della tecnologia BOOST, adidas ha ideato anche una versione speciale delle adidas Ultraboost Light con una colorazione dedicata. L’edizione del 10° anniversario è prevalentemente nera, con dettagli neri e gialli – lo stesso design del modello Energy Boost, la prima calzatura adidas con tecnologia BOOST.

Segui la discussione su Instagram, TikTok e Twitter con l’hashtag #ULTRABOOST e il tag @adidasrunning