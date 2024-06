Grisport lancia la Linea “City Trail”

Estate non è solo mare. Per molti, infatti, questa bella (e calda) stagione rappresenta l’occasione ideale per lasciare la città e cercare refrigerio in montagna, respirando a pieni polmoni l’aria fresca e pulita delle vette che in gran parte del Mondo ci invidiano. Oltre ad una buona preparazione fisica, unita a tutti gli altri “accorgimenti” da tenere in considerazione quando si va in montagna, è essenziale non farsi trovare impreparati a livello di attrezzature.