8848 The Outdoor Company presenta Muntain Hike

Oggi, il desiderio d’avventura cresce sempre di più e porta con sé una tendenza, quella del Mountaincore, che attinge a qualità e tecnicità tipiche dell’abbigliamento outdoor come la multifunzionalità, la resistenza all’acqua e la loro leggerezza. Questo fenomeno, nato dall’esigenza della Gen Z e degli amanti dell’outdoor di vivere la vita all’aria aperta, attraverso capi iconici come giacche e gilet ha alimentato un nuovo legame tra stile e natura.

E per vivere al meglio la montagna estiva, 8848 The Outdoor Company, disponibile in esclusiva da Cisalfa Sport, è il marchio di abbigliamento & travel adventuring ideale per immergersi nella natura e vivere qualsiasi tipo di percorso all’insegna dello stile e del comfort.

I capi tecnici e performanti ispirati ai colori e alle texture della natura diventano l’alleato perfetto per vivere le proprie escursioni all’insegna della natura e affrontare al meglio qualsiasi tipo di percorso.

Immancabile, la Giacca Outdoor della linea Mountain Hike: capo ideale per il tempo libero, è impermeabile, presenta una fodera in mesh di poliestere, e tasche laterali con chiusura a zip; caratterizzata da un tessuto resistente alla pressione dell'acqua (5000 mm) e permeabilità al vapore acqueo (5.000 g/m2/hrs), presenta cuciture termosaldate per una maggiore impermeabilità una zip anche’essa waterproof (prezzo 74,99 euro)

Il Pile della linea Mountain Hike è invece una maglia tecnica con cappuccio realizzata in tessuto di poliestere waffle, che offre comfort e libertà nei movimenti durante lo sport e il tempo libero. Con apertura integrale, ha un’ampia tasca con cerniera sul petto con cerniera e due pratiche tasche laterali (prezzo al pubblico 59,99 euro)

Disponibile negli Store Cisalfa Sport, su cisalfasport.it e su app