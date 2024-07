NIVA: la nuova app per i climber

Nasce NIVA, l’applicazione rivoluzionaria per il mondo dell'arrampicata progettata per connettere appassionati di ogni livello. Con il claim "Like Tinder, simply for climbers", questa piattaforma, intuitiva e user-friendly, permette ai climber di trovare nuovi compagni e organizzare le proprie avventure verticali in maniera semplice e veloce. Al posto dei vari canali e gruppi inefficienti, ecco che i climber hanno a disposizione una singola app che permette di risparmiare tempo e al contempo creare fiducia all’interno di una community internazionale. Abilitando e migliorando il “matching”, si garantiscono maggiori opportunità per vivere le proprie passioni in modo sicuro e coinvolgente.

Come funziona?

Grazie a NIVA gli utenti possono "matchare" facilmente sulla base delle competenze, delle esperienze, delle preferenze di stile di arrampicata (boulder, lead o trad) e della location, migliorando l’esperienza di networking sulla base delle informazioni specifiche condivise dal climber, volte a consolidare l’affidabilità del profilo e quindi all’instaurarsi della fiducia all’interno della community. Inoltre, hanno la possibilità di pianificare le loro prossime avventure verticali attraverso la creazione di eventi oppure attraverso la partecipazione a quelli organizzati da altri climbers o dai partner di NIVA, siano essi festival outdoor internazionali, eventi delle palestre indoor o street boulder.

In questo modo, NIVA rende l'arrampicata più accessibile e sicura per tutti. Un significativo progresso nel modo in cui i climber si connettono che nasce in un ecosistema digitale per abilitare esperienze reali.

Quanto illustrato fin qui rappresenta NIVA ad oggi, nata sull'onda dell'esplosione dell'arrampicata e fondata anche sulle esperienze personali dei founder. Tuttavia, la vision di lungo termine è più ambiziosa: il climbing è un'ottima nicchia da cui partire, ma la stessa tipologia di problemi può essere rinvenuta in altre nicchie. Pertanto l'obiettivo ultimo è costituire una piattaforma di matching per l’outdoor, considerando come aspetti chiave la socialità legata alla necessità di creare fiducia tra gli utenti e la relazione con l'ambiente naturale. Dopo l'arrampicata, ci si concentrerà su altre attività "verticali" (legate alla montagna) e, successivamente - si ipotizza - su quelle legati al mare (come vela, surf, windsurf ecc.), adottando un approccio modulare per scalare velocemente.

NIVA è disponibile gratuitamente per il download su App Store e Google Play.