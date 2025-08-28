Grisport "Misano": sportiva, leggera, comoda e sicura

La calzatura antinfortunistica Grisport “Misano” fa parte della Linea STS (Super Trail System) e, assieme agli altri modelli “Imola”, “Mugello”, “Adria” e “Monza”, garantisce sicurezza e comfort. Allo stesso tempo, adeguandosi agli ultimi trend del settore, si avvicina sempre di più alle caratteristiche di una sneaker da città per quanto riguarda sportività e leggerezza.

La tomaia è realizzata in vera pelle scamosciata grigia, di prima qualità, e cordura che, grazie alla nuova tecnologia costruttiva applicata sulla suola e sul puntale traspirante in acciaio traforato, è resa unica nel suo genere, anche grazie agli elementi di sportività e leggerezza che la contraddistinguono.

Grisport “Misano” presenta una suola Vibram antiscivolo, un sistema “Block-Up” anti-torsione che garantisce il supporto della caviglia.

I modelli della Linea STS di Grisport adottano, inoltre, un innovativo sistema di chiusura brevettato BOA. Questo sistema, con quasi 14 milioni di utenti in tutto il mondo, sta reinventando il modo di interpretare la calzatura sportiva. Il sistema è resistente, sicuro, comodo, con regolazione rapida e facile da chiudere, aprire e da pulire.

