Cisalfa Sport: una campagna contro le barriere mentali per il ritorno allo sport

La nuova campagna di Cisalfa Sport nasce da un'attenta analisi del rapporto tra sport e giovani adulti, condotta da Ipsos su una fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Dalla ricerca emerge un quadro ricco di sfide: sebbene lo sport sia percepito come una fonte di piacere, benessere fisico e mentale, e un'occasione di socialità, la pratica regolare non è così diffusa. Solo il 38% degli intervistati si dedica allo sport con costanza. La ricerca evidenzia come, tra i principali ostacoli, ci siano la mancanza di tempo e la pigrizia, ma soprattutto un senso di inadeguatezza e fragilità emotive. Questo dato è significativo: un giovane adulto su due rischia di abbandonare l'attività sportiva a causa di barriere mentali, dimostrando quanto il benessere psicologico sia strettamente legato al percorso sportivo.

La campagna "Ascolta solo la tua voglia di sport": un mantra per ricominciare

È su questo profondo spunto che si fonda il concept creativo della nuova campagna di Cisalfa Sport, ideata da Alkemy BX. Con il claim "Ascolta solo la tua voglia di sport", l'azienda invita le persone a superare quel dialogo interiore che spesso le porta a desistere dal rimettersi in gioco. La campagna si concentra su un messaggio empatico e autentico, che incoraggia a dare retta a quella "vocina" positiva che spinge a superare le difficoltà e a riscoprire il piacere e i benefici dello sport. Cisalfa Sport si posiziona, così, come un vero e proprio compagno di viaggio per chiunque desideri fare dello sport una scelta personale di benessere e crescita, superando i propri limiti.

La missione del brand e i canali di comunicazione

Con questa iniziativa, Cisalfa Sport rafforza la sua missione di promuovere uno stile di vita attivo, parlando alle persone con un approccio senza filtri e offrendo loro gli strumenti per riconnettersi con la parte più motivata di sé. La campagna sarà on air a partire da settembre su diversi canali, tra cui tv lineare e digitale, radio, selezionati magazine e, naturalmente, sui canali digitali e social del brand.