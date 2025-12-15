Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
Grisport Traveller: scarponcino alto waterproof | inverno 2025-2026

Grisport Traveller: scarponcino alto waterproof | inverno 2025-2026

Scopri Traveller di Grisport: lo scarponcino alto e stiloso. Tecnologia Waterproof, suola leggera e comfort anti-tendinite per affrontare la neve con eleganza
2 min

Grisport Traveller: affronta la neve in alta quota con stile.

L'inverno 2025-2026 è alle porte e l'appello delle vette innevate si fa sentire. Per gli amanti del Lifestyle Outdoor e i "Mountain Lovers", la valigia è già pronta: giacca a vento, accessori e, soprattutto, l'attrezzatura giusta per evadere dal tran tran quotidiano, tra abeti e ruscelli d'acqua limpida.

Che si tratti di una giornata sulle piste da sci o di una pausa rigenerante in una calorosa baita, il vero must-have è una calzatura che unisca prestazioni estreme e design contemporaneo.

Prima di avventurarsi in qualsiasi escursione su sentieri mozzafiato, la priorità assoluta è la protezione. Per questo, Grisport presenta il suo ultimo capolavoro per l'alta quota: lo scarponcino "Traveller".

Protezione e cmfort senza compromessi: le caratteristiche del Traveller

Il modello Traveller è stato progettato per garantire il massimo comfort e la protezione indispensabile in ogni condizione climatica. Ecco le sue caratteristiche distintive:

Tecnologia Waterproof: realizzato con materiali idrorepellenti di ultima generazione, questo scarponcino è completamente waterproof, mantenendo il piede asciutto in ogni condizione di neve e umidità.

Comfort Anti-Tendinite: il collarino è stato disegnato per essere termoformato e anti-tendinite, un dettaglio cruciale che assicura al piede una camminata fluida e riduce l'affaticamento anche dopo lunghe ore di escursione.

Suola Innovativa: la suola è in poliuretano extra leggero, con poliuretano compatto nel battistrada. L'azienda di Castelcuoco ha introdotto una nuova mescola espansa per offrire prestazioni di aderenza superiori. L'inserto in gomma è ultraleggero, mentre il puntalino (a seconda del modello) è in pampass (pelle rivestita in poliuretano).

Affrontare l'inverno 2025-2026 non è mai stato così sicuro e stilisticamente impeccabile.

